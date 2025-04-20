Пасхальная таблица УПЛ после 25-го тура. Динамо, Александрия, Шахтер

С 18 по 20 апреля состоялись матчи 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу состоялось два поединка, три игры прошли в субботу, еще три встречи завершились в воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо в дерби разгромило Оболонь (3:0) и близко к чемпионству, набрав 63 очка.

Александрия одержала победу над Ворсклой (3:1) укрепилось на второй позиции (57 баллов)

Неожиданным стало поражение Шахтера от Колоса (2:4), и горняки теперь отстают от Александрии на 4 пункта (53).

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (63), Александрия (57), Шахтер (53), Полесье (42), Карпаты (39), Кривбасс (38), Верес (35), Заря (32).

Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (23), Ворскла (21), Черноморец (18), Ингулец (17).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 25-й тур

18.04. 13:00. Ворскла Полтава – Александрия – 1:3

– 1:3 18.04. 18:00. Динамо Киев – Оболонь Киев – 3:0

– Оболонь Киев – 3:0 19.04. 13:00. Карпаты Львов – Рух Львов – 3:1

– Рух Львов – 3:1 19.04. 15:30. Левый Берег Киев – Полесье Житомир – 1:1

19.04. 18:00. Шахтер Донецк – Колос Ковалевка – 2:4

– 2:4 20.04. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Заря Луганск – 3:0

– Заря Луганск – 3:0 20.04. 15:30. Ингулец Петрово – ЛНЗ Черкассы – 0:0

20.04. 18:00. Верес Ровно – Черноморец Одеса – 2:1

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 25 19 6 0 53 - 15 63 2 Александрия 25 17 6 2 39 - 18 57 3 Шахтер Донецк 25 16 5 4 59 - 22 53 4 Полесье 25 11 9 5 34 - 24 42 5 Карпаты Львов 25 11 6 8 33 - 26 39 6 Кривбасс 24 11 5 8 28 - 24 38 7 Верес 25 9 8 8 31 - 33 35 8 Заря 24 10 2 12 28 - 34 32 9 Рух Львов 25 7 9 9 25 - 24 30 10 Колос Ковалевка 25 6 9 10 22 - 22 27 11 ЛНЗ Черкассы 25 7 5 13 23 - 35 26 12 Оболонь 25 6 6 13 14 - 40 24 13 Левый берег 24 6 5 13 13 - 27 23 14 Ворскла 25 5 6 14 19 - 35 21 15 Черноморец 25 5 3 17 16 - 38 18 16 Ингулец 24 3 8 13 16 - 36 17 Полная таблица

📊 Инфографика