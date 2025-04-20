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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 22:55 | Обновлено 20 апреля 2025, 22:56
710
1

Пасхальная таблица УПЛ после 25-го тура. Динамо, Александрия, Шахтер

Киевская команда уверенно лидирует, Александрия отстает на 6 очков

20 апреля 2025, 22:55 | Обновлено 20 апреля 2025, 22:56
710
1
Пасхальная таблица УПЛ после 25-го тура. Динамо, Александрия, Шахтер
УПЛ

С 18 по 20 апреля состоялись матчи 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

В пятницу состоялось два поединка, три игры прошли в субботу, еще три встречи завершились в воскресенье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо в дерби разгромило Оболонь (3:0) и близко к чемпионству, набрав 63 очка.

Александрия одержала победу над Ворсклой (3:1) укрепилось на второй позиции (57 баллов)

Неожиданным стало поражение Шахтера от Колоса (2:4), и горняки теперь отстают от Александрии на 4 пункта (53).

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (63), Александрия (57), Шахтер (53), Полесье (42), Карпаты (39), Кривбасс (38), Верес (35), Заря (32).

Внизу турнирной таблицы находятся: Левый Берег (23), Ворскла (21), Черноморец (18), Ингулец (17).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 25-й тур

  • 18.04. 13:00. Ворскла Полтава – Александрия – 1:3
  • 18.04. 18:00. Динамо Киев – Оболонь Киев – 3:0
  • 19.04. 13:00. Карпаты Львов – Рух Львов – 3:1
  • 19.04. 15:30. Левый Берег Киев – Полесье Житомир – 1:1
  • 19.04. 18:00. Шахтер Донецк – Колос Ковалевка – 2:4
  • 20.04. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Заря Луганск – 3:0
  • 20.04. 15:30. Ингулец Петрово – ЛНЗ Черкассы – 0:0
  • 20.04. 18:00. Верес Ровно – Черноморец Одеса – 2:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 25 19 6 0 53 - 15 63
2 Александрия 25 17 6 2 39 - 18 57
3 Шахтер Донецк 25 16 5 4 59 - 22 53
4 Полесье 25 11 9 5 34 - 24 42
5 Карпаты Львов 25 11 6 8 33 - 26 39
6 Кривбасс 24 11 5 8 28 - 24 38
7 Верес 25 9 8 8 31 - 33 35
8 Заря 24 10 2 12 28 - 34 32
9 Рух Львов 25 7 9 9 25 - 24 30
10 Колос Ковалевка 25 6 9 10 22 - 22 27
11 ЛНЗ Черкассы 25 7 5 13 23 - 35 26
12 Оболонь 25 6 6 13 14 - 40 24
13 Левый берег 24 6 5 13 13 - 27 23
14 Ворскла 25 5 6 14 19 - 35 21
15 Черноморец 25 5 3 17 16 - 38 18
16 Ингулец 24 3 8 13 16 - 36 17
Полная таблица

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов статистические расклады ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Аха 😂 Шахтар, як колорадський жук зображений😂 ну єй Богу😁
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