Второй тайм оказался лучше первого. Верес победил Черноморец
Подопечные Олега Шандрука одержали волевую победу над «моряками»
Отчет с матча ожидайте вскоре.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Верес» – «Черноморец» - 2:1
Голы: Степанюк, 51, Дахновский, 61 – Янаков, 8
Предупреждения: Дахновский, 64 – Аниагбосо, 63, Попов, 65, Габелок, 71
«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Протасевич (Балаба, 87) – Дахновский, Харатин, Клёц (Кучеров, 76), Луан (Шарай, 76) – Гайдучик (Венделл, 87), Степанюк (Годя, 90+4)
«Черноморец»: Аниагбосо – Райан, Ракицкий (Джарджу, 51), Скиба, Бутко – Габелок (Сигеев, 78), Лацабидзе, Билошевский (Шевцов, 78) – Янаков (Тоиров, 69), Попов (Мустафаев, 69), Хобленко
Арбитр: Олег Когут (Тернополь)
Стадион: «Авангард» (Ровно)
Удары (в створ): 14 (5) – 6 (2)
Угловые: 4 – 5
Офсайды: 1 – 1
ВЕРЕС – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 23°C
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І лиш улюблений КІТ❗😸❤️
Муркотінням підслащує горе! 😢😊