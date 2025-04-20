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Премьер-лига
Верес
20.04.2025 18:00 – FT 2 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 19:58 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:14
725
7

Второй тайм оказался лучше первого. Верес победил Черноморец

Подопечные Олега Шандрука одержали волевую победу над «моряками»

20 апреля 2025, 19:58 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:14
725
7
Второй тайм оказался лучше первого. Верес победил Черноморец
УПЛ

Отчет с матча ожидайте вскоре.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Верес» – «Черноморец» - 2:1

Голы: Степанюк, 51, Дахновский, 61 – Янаков, 8

Предупреждения: Дахновский, 64 – Аниагбосо, 63, Попов, 65, Габелок, 71

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Протасевич (Балаба, 87) – Дахновский, Харатин, Клёц (Кучеров, 76), Луан (Шарай, 76) – Гайдучик (Венделл, 87), Степанюк (Годя, 90+4)

«Черноморец»: Аниагбосо – Райан, Ракицкий (Джарджу, 51), Скиба, Бутко – Габелок (Сигеев, 78), Лацабидзе, Билошевский (Шевцов, 78) – Янаков (Тоиров, 69), Попов (Мустафаев, 69), Хобленко

Арбитр: Олег Когут (Тернополь)

Стадион: «Авангард» (Ровно)

Удары (в створ): 14 (5) – 6 (2)

Угловые: 4 – 5

Офсайды: 1 – 1

ВЕРЕС – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 23°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Черноморец Одесса Верес - Черноморец отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Серж
Фарм Шлюхты семимильными шагами идёт в 1 лигу. Ура  
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+3
BERNARDOS
ЧерноДнорец уже можно с выходом в первую лигу поздравить?
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+3
C.Пеклов
Рахунок по грі,Верес виглядав,особливо в 2 таймі, сильніше.
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+2
Andromed
зміна тренера не сказати що покращила становище в Чорноморці, буде ще складніше зараз наприкінці сезону
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+2
Mark4854590
Видно тренер Вереса знайшов потрібні слова у роздягальні. Або не лише слова)
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+1
alex belogubko
Кучер до сих пор не может определиться составом--как можно выигрывать если не бить по воротам- показывать  не футбол а балет --почему всё время убираешь Янакова --1 нормальный игрок --Кучер лучше молчи повторяешь ошибки Бабича --оба работают только языками а игры НЕТ хватает только на 20--30 минут и обсераетесь
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0
⚒️Виталёк/ С Мурлыкой в Сердце😸❤️
І 🌅Зорі, й Гірникам🧡🖤 -
Не задались свята Великодні❗
Не щастить Морякам🔵⚫ -
Вони і надалі в безодні❗
.
Південь сумує і Схід❗😭😭😭 -
Течуть сльози у Чорнеє море! 🌊🌊🌊
І лиш улюблений КІТ❗😸❤️
Муркотінням підслащує горе! 😢😊
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-5
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