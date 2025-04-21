Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В клубе УПЛ признались, что не собираются играть в еврокубках
Премьер-лига
Верес
20.04.2025 18:00 – FT 2 : 1
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 апреля 2025, 12:24 |
1765
1

В клубе УПЛ признались, что не собираются играть в еврокубках

Олег Шандрук считает, что «Верес» должен развиваться постепенно

21 апреля 2025, 12:24 |
1765
1
В клубе УПЛ признались, что не собираются играть в еврокубках
ФК Верес. Олег Шандрук

20 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились ровенский «Верес» и одесский «Черноморец». Хозяева вырвали победу с минимальным счетом 2:1.

После окончания этого противостояния главный тренер «Вереса» Олег Шандрук оценил итоговый результат и признался, что не видит смысла принимать участия в еврокубках:

«Быстрый пропущенный гол стал для нас холодным душем. Минут пятнадцать понадобилось, чтобы прийти в себя. Но постепенно нашли свою игру. Несколько хороших поводов создали еще до перерыва.

Несколько скорректировали действия в атаке, проговорили все в раздевалке и продолжали оказывать давление на ворота соперника. И, наконец, забили хорошие голы. Очень важным стал первый гол Руслана Степанюка.

Задачу избежать переходных матчей, по нашим подсчетам, мы выполнили после победы над «Зарей». Сегодня я понимаю, что мы полностью не будем играть переходные матчи. Но сейчас мы понимаем, что можем побороться как минимум за седьмую позицию. Пять игр – это пятнадцать очков. Нужно как минимум закрепиться на седьмой позиции. Это придает уверенность в том, что мы что-то делаем правильно.

Побороться за еврокубки? Конечно мы это можем. Но я не хочу об этом говорить. Если мы выйдем в еврокубки, возникнет вопрос – для чего? Просто чтобы поднять планку еще выше? Я сторонник постепенного прогресса. Мы открытый к предложениям клуб, можем потерять кого-то летом. Нужна качественная селекция, а мы не берем игроков за деньги. Поэтому, время для этого не пришло. У нас сейчас задача – играть на победу в каждом матче.

Стасус лидера? Сейчас мы проживаем это вместе с командой. Это верно. Нас стали бояться и уважать. Но здесь важно продолжать свою работу. Мы говорим об этом с футболистами и стараемся реально смотреть на вещи. Два подряд поражения могут все изменить. Поэтому здесь важно стабилизировать психологию. Надеюсь, мы справимся. Важно не сбавлять обороты.

Я Роману Гандзину перед игрой сегодня сказал, что волновался – как никогда. Чувствовал, что будет непростое начало. Но потом успокоился. При счете 1:1 внутренние ощущения изменились, появился покой. Чувствовалось, что команда сегодня сможет забрать три очка.

Думаю, если бы у нас было больше вариантов ротации – было бы легче. Потому что Владислав Шарай еще не готов полностью, Михаилу Протасевичу было тяжело. Концовку матча мы уже не вытягивали – это было заметно. Хотя, опять же, могли и забить третий гол», – прокомментировал игру Олег Шандрук.

По теме:
Александр КУЧЕР: «Нужно разобраться с вратарями. Сами себе забиваем»
Один из лидеров Левого Берега сможет сыграть в следующем туре УПЛ
Минай – Виктория – 0:1. Видео гола и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Черноморец Одесса Верес - Черноморец Олег Шандрук пресс-конференция
Николай Титюк Источник: ФК Верес
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луиш Каштру снова в Шахтере
Футбол | 21 апреля 2025, 10:25 17
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере

Алексей Сливченко – о том, как Марино Пушич превратился в тень португальского экс-коуча «горняков»

Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Футбол | 21 апреля 2025, 01:00 0
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»
Зинедин ЗИДАН: «Он был на одном уровне с Месси и Роналду»

Француз похвалил Стивена Джеррарда

Известен рейтинг Усика на возможных президентских выборах в Украине
Бокс | 21.04.2025, 10:03
Известен рейтинг Усика на возможных президентских выборах в Украине
Известен рейтинг Усика на возможных президентских выборах в Украине
Сыграет в Эль-Классико? Известны подробности по травме Мбаппе
Футбол | 21.04.2025, 12:04
Сыграет в Эль-Классико? Известны подробности по травме Мбаппе
Сыграет в Эль-Классико? Известны подробности по травме Мбаппе
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Футбол | 21.04.2025, 08:49
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Забарного в ПСЖ не будет. На Илью претендуют два топовых клуба
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фк Дружба Деменки
які єврокубки? навіть Карпати що мають більше очок...мають маленькі шанси....а Верес навіть теоретично шансів майже немає....для чого таке писати? просто щоб відкрили статтю почитати?
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
Ронни О'САЛЛИВАН: «Это очень страшно. Я потерял инстинкты в игре»
20.04.2025, 08:49
Снукер
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
19.04.2025, 20:58 31
Футбол
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
Экс-арбитр ФИФА объяснил, виноват ли рефери в катастрофе Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:55 5
Футбол
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
19.04.2025, 20:08 444
Футбол
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
19.04.2025, 08:24 4
Бокс
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
Пушич назвал главного виновника сенсационного фиаско Шахтера в УПЛ
19.04.2025, 22:09 14
Футбол
Экс-тренер сборной Украины по борьбе поехал работать в россию
Экс-тренер сборной Украины по борьбе поехал работать в россию
19.04.2025, 19:00 4
Другие виды
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
Мудрик впервые за долгое время нарушил молчание и засветился в соцсетях
20.04.2025, 08:51 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем