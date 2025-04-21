В клубе УПЛ признались, что не собираются играть в еврокубках

20 апреля состоялся матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились ровенский «Верес» и одесский «Черноморец». Хозяева вырвали победу с минимальным счетом 2:1.

После окончания этого противостояния главный тренер «Вереса» Олег Шандрук оценил итоговый результат и признался, что не видит смысла принимать участия в еврокубках:

«Быстрый пропущенный гол стал для нас холодным душем. Минут пятнадцать понадобилось, чтобы прийти в себя. Но постепенно нашли свою игру. Несколько хороших поводов создали еще до перерыва.

Несколько скорректировали действия в атаке, проговорили все в раздевалке и продолжали оказывать давление на ворота соперника. И, наконец, забили хорошие голы. Очень важным стал первый гол Руслана Степанюка.

Задачу избежать переходных матчей, по нашим подсчетам, мы выполнили после победы над «Зарей». Сегодня я понимаю, что мы полностью не будем играть переходные матчи. Но сейчас мы понимаем, что можем побороться как минимум за седьмую позицию. Пять игр – это пятнадцать очков. Нужно как минимум закрепиться на седьмой позиции. Это придает уверенность в том, что мы что-то делаем правильно.

Побороться за еврокубки? Конечно мы это можем. Но я не хочу об этом говорить. Если мы выйдем в еврокубки, возникнет вопрос – для чего? Просто чтобы поднять планку еще выше? Я сторонник постепенного прогресса. Мы открытый к предложениям клуб, можем потерять кого-то летом. Нужна качественная селекция, а мы не берем игроков за деньги. Поэтому, время для этого не пришло. У нас сейчас задача – играть на победу в каждом матче.

Стасус лидера? Сейчас мы проживаем это вместе с командой. Это верно. Нас стали бояться и уважать. Но здесь важно продолжать свою работу. Мы говорим об этом с футболистами и стараемся реально смотреть на вещи. Два подряд поражения могут все изменить. Поэтому здесь важно стабилизировать психологию. Надеюсь, мы справимся. Важно не сбавлять обороты.

Я Роману Гандзину перед игрой сегодня сказал, что волновался – как никогда. Чувствовал, что будет непростое начало. Но потом успокоился. При счете 1:1 внутренние ощущения изменились, появился покой. Чувствовалось, что команда сегодня сможет забрать три очка.

Думаю, если бы у нас было больше вариантов ротации – было бы легче. Потому что Владислав Шарай еще не готов полностью, Михаилу Протасевичу было тяжело. Концовку матча мы уже не вытягивали – это было заметно. Хотя, опять же, могли и забить третий гол», – прокомментировал игру Олег Шандрук.