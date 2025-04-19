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20.04.2025 18:00 - : -
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Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 23:17 | Обновлено 20 апреля 2025, 00:48
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0

Верес – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Морякам» как никогда нужно побеждать

19 апреля 2025, 23:17 | Обновлено 20 апреля 2025, 00:48
99
0
Верес – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Верес

В двадцать пятом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 20 марта, в Ровно встретятся «Верес» и «Черноморец». Хозяева поля, которые в прошлом матче переиграли «Зарю», будут играть против «моряков», находящихся на предпоследней строчке.

Верес

После поражения «Шахтеру» в чемпионате и «Полесью» в Кубке Украины ровенчанам очень важно было победить в Киеве, чтобы вернуть уверенность в своих силах. Это желание в конце концов и сбылось, а «Верес», благодаря двум быстрым голам в первые пятнадцать минут матча, второй раз за сезон обыграл команду Бартуловича («Зарю»). Что любопытно, эта победа стала для ровенчан первой над луганским клубом на выезде с 1993 года.

По результатам поединка в символическую сборную попал автор забитого мяча Луан, а наставник команды Олег Шандрук был признан лучшим тренером тура. А учитывая, что у «Вереса» до сих пор есть шансы на то, чтобы побороться за еврокубки (по мнению президента), то в поединке с «Черноморцем» подопечным Шандрука нужно брать 3 очка.

Матч против «Черноморца» пропустит из-за перебора желтых карточек Гиорги Куция.

Черноморец

Матч против «пивоваров» был едва ли не самым важным в сезоне для команды Александра Кучера, недавно ставшим рулевым «моряков». В поединке икс для обеих команд было много борьбы, голевых моментов, нереализованный пенальти, что очень характерно для матча борющихся за выживание команд. Однако из-за досадного автогола в исполнении нигерийского кипера «Черноморца» одесситы проиграли свой матч одному из конкурентов.

Как бы то ни было, у «моряков» до сих пор есть неплохие шансы на то, чтобы покинуть зону прямого вылета и попасть в переходные матчи, потому что «Ворскла», расположившаяся выше, опережает «Черноморец» всего на 3 очка, и тоже не может похвастаться положительными результатами.

Учитывая, что поединки против «Вереса» всегда оказывались сложными для «Черноморца», виктория в этой встрече была бы вдвойне приятной для Кучера и его подопечных.

У «моряков» в игре против «Вереса» не сможет помочь дисквалифицированный Ярослав Кисиль.

Кррме Кисиля, в этой игре смогут быть помощниками травмированные Артем Присяжнюк, Жоао Нето, Даниил Удод, Артур Рудько, Виталий Ермаков, Йон Шпорн и Денис Безбородько.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 16 поединков. 8 матчей завершились победой «Вереса», 6 побед на счету «Черноморца» и два раза между командами был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 21:16 в пользу «Вереса». В первом круге команды расписали ничью 1:1. Одесситы повели в счете благодаря автоголу уже экс-игрока ровенчан Евгения Морозко, однако Семен Вовченко сравнял счет и помог своей команде взять очко в Южной Пальмире.

Прогноз на противостояние

«Верес» уже полгода не проигрывает на домашнем поле в рамках УПЛ, в то время как «Черноморец» неубедительно играет на выезде, поэтому у хозяев есть значительное преимущество перед этим матчем. Однако и «морякам» уже некуда отступать, поэтому команда Александра Кучера попытается сделать все, чтобы вернуться домой со щитом. Нашим прогнозом будет обе команды забьют (нет).

Ориентировочные составы:

«Верес»: Кожухарь, Шевченко, Гончаренко, Вовченко, Протасевич, Шарай, Харатин, Кучеров, Луан, Степанюк, Гайдучик

«Черноморец»: Аниагбосо, Райан, Скиба, Джарджу, Бутко, Ракицкий, Попов, Габелок, Янаков, Хобленко, И. Когут

Прогноз Sport.ua
Верес
20 апреля 2025 -
18:00
Черноморец
Обе команды забьют (нет) 1.71 Сделать ставку

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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