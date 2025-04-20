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Премьер-лига
Верес
20.04.2025 18:00 – FT 2 : 1
Черноморец
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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:11
1358
0

Верес – Черноморец – 2:1. Пасхальная игра. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25

20 апреля 2025, 19:59 | Обновлено 20 апреля 2025, 20:11
1358
0
Верес – Черноморец – 2:1. Пасхальная игра. Видео голов и обзор матча
ФК Верес

20 апреля в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

«Верес» одолел одесский Черноморец (2:1) на домашней арене «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 8-й минуте матче одесскую команду вперед вывел Денис Янаков, закрутив мяч в дальний угол ворот.

В начале второго тайма ситуацию в матче уравнял Руслан Степанюк.

На 61-й минуте Виталий Дахновский закинул мяч за воротник голкиперу и вывел Верес вперед (2:1).

Украинская Премьер-лига. 25-й тур. 20 апреля

Верес Ровно – Черноморец Одесса – 2:1

Голы: Степанюк, 51, Дахновский, 61 – Янаков, 8

ГОЛ! 0:1. Денис Янаков, 8 мин

ГОЛ! 1:1. Руслан Степанюк, 51 мин

ГОЛ! 2:1. Виталий Дахновский, 61 мин

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Верес).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Верес).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Янаков (Черноморец).
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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Черноморец видео голов и обзор Денис Янаков Руслан Степанюк Виталий Дахновский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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