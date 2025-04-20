Верес – Черноморец – 2:1. Пасхальная игра. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25
20 апреля в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
«Верес» одолел одесский Черноморец (2:1) на домашней арене «Авангард» в Ровно.
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На 8-й минуте матче одесскую команду вперед вывел Денис Янаков, закрутив мяч в дальний угол ворот.
В начале второго тайма ситуацию в матче уравнял Руслан Степанюк.
На 61-й минуте Виталий Дахновский закинул мяч за воротник голкиперу и вывел Верес вперед (2:1).
Украинская Премьер-лига. 25-й тур. 20 апреля
Верес Ровно – Черноморец Одесса – 2:1
Голы: Степанюк, 51, Дахновский, 61 – Янаков, 8
ГОЛ! 0:1. Денис Янаков, 8 мин
ГОЛ! 1:1. Руслан Степанюк, 51 мин
ГОЛ! 2:1. Виталий Дахновский, 61 мин
События матча
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