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Премьер-лига
Верес
20.04.2025 18:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 00:06 | Обновлено 20 апреля 2025, 00:07
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Верес – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги

20 апреля 2025, 00:06 | Обновлено 20 апреля 2025, 00:07
41
0
Верес – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Фк Верес

В воскресенье, 20 апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Верес» встретится с «Черноморцем». Матч пройдет в Ровно на стадионе «Авангард», игра начнется в 18:00.

На прошлой неделе «Верес» снова смог обыграть «Зарю», и снова это сделал со счетом 2:1. К тому же та победа стала первой гостевой над «Зарей» за почти 32 года. А уже сейчас команду Шандрука ждет поединок с «Черноморцем», где ровенчане захотят без трудностей взять 3 очка.

«Моряки», в свою очередь, в более или менее равном противостоянии уступили «Оболони», которая взяла реванш за поражение в первом круге. В этой игре «Черноморец» выглядел прилично, однако автогол, стоивший одесситам положительного результата, все испортил. Теперь в Ровно команду Кучера устроит только победа.

Первый матч между этими командами завершился ничьей со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Верес
20 апреля 2025 -
18:00
Черноморец
Обе команды забьют (нет) 1.71 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Олег Шандрук Александр Кучер Верес - Черноморец текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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