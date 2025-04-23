Почему нужно болеть против Шахтера в финальных матчах сезона

Не смотрел сам матч на выходных, но потом, уже поздно вечером, увидел результат – поражение «Шахтера» от «Колоса» (2:4). И сначала расстроился, потому что, кажется, в этом сезоне все же без чемпионской интриги: «Динамо» почти не теряет, а в способность «Александрии» выиграть все матчи до конца чемпионата просто не верится. А потом поймал себя на мысли, что даже несколько радуюсь неудаче «горняков», потому что, это значит, они, очень вероятно, будут выступать не в ЛЧ или ЛЕ – а в ЛК, впервые в истории. Тогда я сел и прикинул... и пришел к выводу: в серебряной гонке и борьбе за Кубок Украины я буду болеть против «Шахтера». Более того: я считаю, что такое развитие событий, когда еще недавно главный клуб страны сыграет лишь в третьем по статусу еврокубке, будет полезным для всего украинского футбола.

Далее объясняю, почему ЛК – то, что заслужил и что нужно «горнякам» и каждому украинскому фанату ногомяча.

Мы увидели уровень команды в ЛЧ осенью

«Шахтер» провел неплохую осень и зиму на европейской арене, я оговорюсь об этом сразу, чтобы вы вдруг ничего не подумали. Так вот, действительно неплохую – но этого не хватило даже для выхода в первый раунд плей-офф в расширенном формате. 7 очков за 8 туров, до «зоны жизни» не хватило аж 4 – следовательно, даже удержать 2:0 против ПСВ было бы недостаточно. К тому же, «Шахтер» не то чтобы наиграл на 0:0 против «Болоньи»: да, на первых минутах не реализовал пенальти, но позже больше ни разу не пробил в створ и уступил 3:17 по ударам. Зато поединки против «Аталанты» (0:3), «Баварии» (1:5) и «Боруссии» (1:3) были совсем не близки, «Шахтер» никак не мог набрать в них очки. Следовательно, итоговый результат плюс-минус справедлив, как и итог – досрочный вылет команды по окончании первого же основного раунда турнира.

ФК Шахтер

И это при том, что «Шахтеру» вообще-то повезло с календарем. «Янг Бойз» – худшая из 36-и команд ЛЧ (8 поражений в 8 турах), «Болонья» – клуб из-за пределов топ-24, лишь 1 оппонент «горняков» оказался по итогам розыгрыша в топ-8. И это если говорить только о результатах соперников в ЛЧ, а можно пойти дальше – вспомнить, что команда проиграла исторически слабой «Боруссии» (когда ушел Шахин, Дортмунд находился во второй половине турнирной таблицы Бундеслиги), не выжала ровным счетом ничего из «Арсенала», который каждый третий матч в АПЛ заканчивает вничью, и не нашла, что предложить «Баварии», которая в этом сезоне не единожды теряла очки против соперников, которые отдавали ей мяч и играли на контратаках (например, 0: 3 против «Фейеноорда»). Не было испытаний «Ливерпулем» и «Барселоной» – сильнейшими атаками осени, не было надежных защит «Интера» и «Астон Виллы».

То есть если бы «Шахтер» снова оказался в ЛЧ, он, вероятнее всего, имел бы более сложный график, чем имел в этом году. И что бы он тогда сделал? Команда и так выжала почти все возможное из себя, взяла все «свои» очки. Однако хорошей игры в футбол не было. Имели место неплохие отрезки, однако назовите хотя бы один поединок (кроме дуэли с «Брестом», в которой оппонент подарил украинцам легкий гол в дебюте и вместе с тем комфортный контратакующий сценарий), где «Шахтер» хотя бы 60-70 минут отыграл как команда, которая заслуживает быть в ЛЧ. Трудно. Даже слишком. А результаты коллектива даже в УПЛ доказывают, что он не прогрессирует. Ожидать существенных улучшений осенью пока не приходится. Значит, нет никаких причин предполагать, что «Шахтер» со второй попытки в обновленном формате ЛЧ достиг бы успеха и квалификации в евровесну. Если так, то хорошо, что команда не будет играть в главном турнире Европы в следующем сезоне.

Динамо показало, что украинский клуб не будет разрывать даже в ЛЕ

«Динамо» в этом сезоне – это чемпионская команда на уровне УПЛ. Абсолютно лучшая, здесь и спорить не приходится: киевлян до сих пор никто не победил на внутренней арене. То есть, теоретически, именно столичные должны были представить УПЛ лучше всех в Европе. А что получилось в итоге? 0 очков после 6 дебютных туров в ЛЕ. Перед своим пятым поединком, в ночь со среды на четверг, «Динамо» стало единственным клубом всех трех европейских турниров, который даже разочек забить не смог (а команд всего 108!). Дальше стало немного лучше, но итог все равно печальный – всего 4 очка в целом, первая и последняя победа одержана над клубом из «нефутбольной» Латвии, проиграны матчи сопоставимым с нами представителям Венгрии и Чехии, 4 «сухих» поражения из 4-х возможных в дуэлях против команд топ-лиг, каждое второе – еще и погром. То есть чемпион Украины пока не может быть успешным даже на уровне ЛЕ.

ФК Динамо

Я не приравниваю «Динамо» к «Шахтеру» и не говорю, что «горняки» в ЛЕ выступили бы так же. Вероятно, они бы действительно справились лучше, потому что, во-первых, хуже уже некуда и, во-вторых, имеют больший опыт побед на европейской арене. Однако хватило бы этого для квалификации к следующему этапу? Сомневаюсь. Я не могу положить руку на сердце и утверждать, что «Шахтер» обыграл бы хотя бы одного из квартета «Лацио», «Ромы», «Хоффенхайма» и «Реал Сосьедада». Он тоже имел бы проблемы и тоже чаще терял бы баллы, чем их зарабатывал. Точно больше бы забил, но почти наверняка и пропустил бы больше, потому что состав без баланса и все мы видим разницу между оборонами двух главных футбольных брендов Украины еженедельно в УПЛ. То есть максимум этого «Шахтера» в ЛЕ – борьба за плей-офф до последнего тура. Возможно, даже успешная, но потом – неизбежный скорый вылет. Больших побед на уровне ЛЕ команда бы не одержала.

ЛК – турнир, в котором можно дойти далеко

Так уж случилось, что я видел относительно много матчей Лиги конференций в этом сезоне. Что я вам могу сказать: это турнир, где много слабых команд и даже относительно скромный «Панатинаикос» без больших достижений на европейской арене перед стартом считается букмекером одним из 4-5 главных фаворитов. А он совсем не страшен. Цена футболистов его состава – 102 млн. евро, состава «Шахтера» – 165. И это еще у «горняков» до сих пор как следует легионеры не раскрылись – как только это сделают, общий ценник перевалит за отметку в 200 млн. То есть наш клуб залетел бы в турнир в качестве одного из фаворитов сразу. Конечно, представители Англии, Италии и Испании (возможно, еще Германии и Франции, однако там большой шанс, что в турнир квалифицируется «команда одного сезона») выглядели бы сильнее, но это и все. Всех остальных можно переигрывать, а топы, вполне возможно, выбьют друг друга или забьют на турнир, если будут вести борьбу, например, за ЛЧ в своем чемпионате.

uefa.com

В прошлом сезоне турнир выиграл «Олимпиакос» – хорошо организованная команда тренера, которого выгнали из «Севильи» из-за посредственных результатов и постоянного футбола только в навесы. На этот раз у нас новый герой – «Юргорден» в полуфинале. Шведские клубы давненько не впечатляют на европейской арене, а здесь так далеко дошел коллектив, который в прошлом сезоне даже в топ-3 внутри страны не попал. В четвертьфинале играл не только «Рапид», но и «Целе» – команда из Словении. А еще здесь было 2 клуба из Польши, один из них – вообще ноунейм для европейского зрителя. То есть действительно достаточно качественной организации игры. Даже топ-футболистов иметь необязательно. А «Шахтер» этих топов, по меньшей мере потенциальных, точно имеет, поэтому где-то даже сможет побеждать, будучи хуже по качеству футбола – просто из-за мастерства бразильцев. И это с любым тренером. Это, знаете, как регулярные матчи против «Янг Бойз». Причем не только на этапе лиги – но и в плей-офф. Сильнейшим соперником «Юргордена» на пути к 1/2, например, был «Панатинаикос»...

Выступать в Лиге конференций – выгодно

Здесь относительно легко набирать баллы для страны и клуба. Вы знаете, где сейчас в рейтинге УЕФА «Шахтер»? На 40-м месте, ниже «АЗ». А, например, «Фиорентина» – на 33-м. И у нее всего 3 зачетных сезона, у «горняков» – 5. Сколько из этих сезонов итальянцы провели в ЛЧ? 0. В ЛЕ? 0. Спокойно себе играли в ЛК – дважды дошли до финала, сейчас также могут. «Наполи», бившийся в ЛЧ, и «Спортинг», игравший только в ЛЧ и ЛЕ, ниже. В этом сезоне «Фиорентина» набрала в свой рейтинг больше очков, чем «Манчестер Сити». То есть вы поняли: УЕФА все равно, где именно побеждает команда. Если побеждает – получает свои баллы, поднимается в клубном рейтинге и бустит рейтинг страны. Конечно, в ЛК зарабатываешь меньше денег, однако имеешь больше шансов «подсветить» своих игроков, потому что здесь они могут сыграть аж в полуфинале или в финале. Если в ЛЕ или ЛЧ «Шахтер» провел бы в лучшем случае 10 матчей, то здесь может сыграть все 12-13. И очков насобирать вдвое-втрое больше.

Украине нужен необязательно сильный «Шахтер» – но обязательно способный побеждать на европейской арене. Вы видели, где мы сейчас в рейтинге УЕФА? Ниже Сербии и Хорватии. Следующий сезон стартуем ниже Румынии, из которой даже 2-3 известных команды тяжеловато вспомнить. 4 путевки вместо 5 – это в нашу пользу, но дальнейшее падение может заставить украинские клубы стартовать с очень ранних стадий квалификаций ЛЧ, ЛЕ и ЛК. «Динамо» в прошлом сезоне, например, уже было вынуждено проходить 3-х оппонентов, чтобы оказаться в основном этапе, наши клубы в ЛК – 2-х и 3-х. А может быть хуже. Тогда даже после завершения войны мы еще несколько лет не будем видеть наши клубы в двух самых престижных турнирах: они просто не будут проходить эту мясорубку из трех раундов квалификаций и плей-офф. Участие «Шахтера» в ЛК не решит нашу проблему, но может остановить падение украинских рейтингов.

Если Шахтер выиграет Кубок Украины, ничего не изменится

Вероятно, в таком случае останется Пушич. Я не склонен считать тренера виновником всех проблем команды, однако с ним «Шахтер» выступает ниже ожиданий в УПЛ, только играет на уровне в ЛЧ, не может полноценно интегрировать в свой футбол легионеров, а еще тренер не имеет опыта решения таких проблем, потому что это его дебют как наставника. То есть держаться за него нет необходимости. Если вдруг есть лучший вариант – есть смысл попробовать. Но выиграет Кубок – и никто не станет его менять.

ФК Шахтер. Марино Пушич

Вообще, квалификация во второй по статусу европейский турнир по итогам столь неудачно проведенного чемпионата могла бы стать плохим сигналом для других команд лиги: «Гранды могут делать что угодно в течение сезона, но все равно заберут себе все ценные путевки в Европу». Тогда и претенденты на высокие места будут вкладываться еще меньше, а «Динамо» летом, например, вполне справедливо решит не делать никаких трансферов на вход: а зачем, если можешь выйти в ЛЕ просто из-за отсутствия конкуренции? И еще один год в режиме «будем терпеть».

Надо болеть против Шахтера в финальных матчах сезона

Потому что его участие в ЛЕ не пойдет на пользу никому. Оно негативно повлияет на мотивацию других амбициозных клубов УПЛ. Оно будет стоить нам еще одного сезона с Пушичем – неплохим, но нетоповым тренером, который в «Шахтере» больше учится быть наставником, чем дает команде как наставник. Оно может стоить нам потери еще нескольких строк в таблице коэффициентов УЕФА, потому что «Динамо» в ЛЧ или ЛЕ не потянет, а на других вообще полагаться не приходится. Если «Шахтер» будет играть в ЛЕ, то вряд ли сможет показать футбольной Европе весь потенциал своих легионеров: они еще не готовы выигрывать у клубов из топ-5 лиг, мы это видели. А падение в рейтинге клубов может означать для «горняков» и финансовые потери, потому что лидеры этого зачета зарабатывают больше аутсайдеров. Но болезненное лично для меня: если «Шахтер» будет выступать в ЛЕ, мы не получим украинскую команду хотя бы в полуфинале еврокубка. Опять.

А хочется. Потому что уже очень давно наши клубы не доходили далеко. А здесь будто есть шанс сотворить праздник и историю, если повезет – вообще выиграть трофей. Есть желание не только увидеть участие украинской команды в европейском турнире – еще и проследить за ее путем до решающих раундов. Было бы круто поболеть за своих весной в четверг, как в старые-добрые...