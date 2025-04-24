Как позиции у команд с украинцами? Таблица Серии А 2024/25 после 33-го тура

23 апреля завершились все матчи 33-го тура Серии А 2024/25.

Главная неожиданность дня – Ювентус потерпел поражение в поединке против Пармы со счетом 0:1.

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Дженоа на своем поле уступил Лацио 0:2. Украинский хавбек грифонов Руслан Малиновский пропустил встречу из-за травмы.

Фиорентина в гостях добыла победу в игре с Кальяри 2:1, а Торино дома справился с Удинезе 2:0.

У всех команд чемпионата Италии сыграно по 33 тура. Каждому из коллективов осталось провести по пять мячей.

Первую строчку делят Интер и Наполи. У них по 71 очку. Топ-3 замыкает Аталанта (64), на четвертой лигочемпионской позиции идет Болонья (4).

Ювентус после поражения располагается на пятой строчке (59). Столько же баллов и у шестого Лацио.

Рома с украинским форвардом Артемом Довбик занимает седьмое место с 57 очками.

Дженоа и Руслан Малиновский – 13-е (39), а Эмполи и Виктор Коваленко – 19-е (25).

Серия А 2024/25. 33-й тур, 23 апреля

Дженоа – Лацио – 0:2

Голы: Кастельянос, 32, Диа, 65

Удаление: Отоа, 22 – Белахиан, 73

Кальяри – Фиорентина – 1:2

Голы: Пикколи, 7 – Госенс, 36, Бельтран, 48

Торино – Удинезе – 2:0

Голы: Адамс, 39, Дембеле, 85

Парма – Ювентус – 1:0

Гол: Пеллегрино, 45+1

Другие результаты 33-го Серии А:

Лечче – Комо – 0:3

– 0:3 Монца – Наполи – 0:1

– 0:1 Рома – Верона – 1:0

– Верона – 1:0 Эмполи – Венеция – 2:2

Болонья – Интер – 1:0

– 1:0 Милан – Аталанта – 0:1

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Таблица Серии А 2024/25 после 33-го тура