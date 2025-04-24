Как позиции у команд с украинцами? Таблица Серии А 2024/25 после 33-го тура
23 апреля состоялись последние матчи тура: победы Лацио, Фиорентины, Пармы, Торино
23 апреля завершились все матчи 33-го тура Серии А 2024/25.
Главная неожиданность дня – Ювентус потерпел поражение в поединке против Пармы со счетом 0:1.
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Дженоа на своем поле уступил Лацио 0:2. Украинский хавбек грифонов Руслан Малиновский пропустил встречу из-за травмы.
Фиорентина в гостях добыла победу в игре с Кальяри 2:1, а Торино дома справился с Удинезе 2:0.
У всех команд чемпионата Италии сыграно по 33 тура. Каждому из коллективов осталось провести по пять мячей.
Первую строчку делят Интер и Наполи. У них по 71 очку. Топ-3 замыкает Аталанта (64), на четвертой лигочемпионской позиции идет Болонья (4).
Ювентус после поражения располагается на пятой строчке (59). Столько же баллов и у шестого Лацио.
Рома с украинским форвардом Артемом Довбик занимает седьмое место с 57 очками.
Дженоа и Руслан Малиновский – 13-е (39), а Эмполи и Виктор Коваленко – 19-е (25).
Серия А 2024/25. 33-й тур, 23 апреля
Дженоа – Лацио – 0:2
Голы: Кастельянос, 32, Диа, 65
Удаление: Отоа, 22 – Белахиан, 73
Кальяри – Фиорентина – 1:2
Голы: Пикколи, 7 – Госенс, 36, Бельтран, 48
Торино – Удинезе – 2:0
Голы: Адамс, 39, Дембеле, 85
Парма – Ювентус – 1:0
Гол: Пеллегрино, 45+1
Другие результаты 33-го Серии А:
- Лечче – Комо – 0:3
- Монца – Наполи – 0:1
- Рома – Верона – 1:0
- Эмполи – Венеция – 2:2
- Болонья – Интер – 1:0
- Милан – Аталанта – 0:1
Таблица Серии А 2024/25 после 33-го тура
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Милан
|33
|21
|8
|4
|72 - 32
|71
|2
|Наполи
|33
|21
|8
|4
|52 - 25
|71
|3
|Аталанта
|33
|19
|7
|7
|66 - 30
|64
|4
|Болонья
|33
|16
|12
|5
|52 - 37
|60
|5
|Ювентус
|33
|15
|14
|4
|49 - 31
|59
|6
|Лацио
|33
|17
|8
|8
|55 - 43
|59
|7
|Рома
|33
|16
|9
|8
|48 - 32
|57
|8
|Фиорентина
|33
|16
|8
|9
|51 - 33
|56
|9
|Милан
|33
|14
|9
|10
|51 - 38
|51
|10
|Торино
|33
|10
|13
|10
|38 - 37
|43
|11
|Удинезе
|33
|11
|7
|15
|36 - 48
|40
|12
|Комо
|33
|10
|9
|14
|43 - 48
|39
|13
|Дженоа
|33
|9
|12
|12
|29 - 40
|39
|14
|Эллас Верона
|33
|9
|5
|19
|30 - 60
|32
|15
|Парма
|33
|6
|13
|14
|38 - 51
|31
|16
|Кальяри
|33
|7
|9
|17
|33 - 49
|30
|17
|Лечче
|33
|6
|8
|19
|23 - 55
|26
|18
|Венеция
|33
|4
|13
|16
|27 - 46
|25
|19
|Эмполи
|33
|4
|13
|16
|26 - 52
|25
|20
|Монца
|33
|2
|9
|22
|25 - 57
|15
События матча
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