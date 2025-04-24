Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как позиции у команд с украинцами? Таблица Серии А 2024/25 после 33-го тура
Чемпионат Италии
Торино
23.04.2025 19:30 – FT 2 : 0
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 апреля 2025, 01:25 |
84
0

Как позиции у команд с украинцами? Таблица Серии А 2024/25 после 33-го тура

23 апреля состоялись последние матчи тура: победы Лацио, Фиорентины, Пармы, Торино

24 апреля 2025, 01:25 |
84
0
Как позиции у команд с украинцами? Таблица Серии А 2024/25 после 33-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

23 апреля завершились все матчи 33-го тура Серии А 2024/25.

Главная неожиданность дня – Ювентус потерпел поражение в поединке против Пармы со счетом 0:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дженоа на своем поле уступил Лацио 0:2. Украинский хавбек грифонов Руслан Малиновский пропустил встречу из-за травмы.

Фиорентина в гостях добыла победу в игре с Кальяри 2:1, а Торино дома справился с Удинезе 2:0.

У всех команд чемпионата Италии сыграно по 33 тура. Каждому из коллективов осталось провести по пять мячей.

Первую строчку делят Интер и Наполи. У них по 71 очку. Топ-3 замыкает Аталанта (64), на четвертой лигочемпионской позиции идет Болонья (4).

Ювентус после поражения располагается на пятой строчке (59). Столько же баллов и у шестого Лацио.

Рома с украинским форвардом Артемом Довбик занимает седьмое место с 57 очками.

Дженоа и Руслан Малиновский – 13-е (39), а Эмполи и Виктор Коваленко – 19-е (25).

Серия А 2024/25. 33-й тур, 23 апреля

Дженоа – Лацио – 0:2

Голы: Кастельянос, 32, Диа, 65

Удаление: Отоа, 22 – Белахиан, 73

Кальяри – Фиорентина – 1:2

Голы: Пикколи, 7 – Госенс, 36, Бельтран, 48

Торино – Удинезе – 2:0

Голы: Адамс, 39, Дембеле, 85

Парма – Ювентус – 1:0

Гол: Пеллегрино, 45+1

Другие результаты 33-го Серии А:

  • Лечче – Комо – 0:3
  • Монца – Наполи – 0:1
  • Рома – Верона – 1:0
  • Эмполи – Венеция – 2:2
  • Болонья – Интер – 1:0
  • Милан – Аталанта – 0:1

Таблица Серии А 2024/25 после 33-го тура

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Милан 33 21 8 4 72 - 32 71
2 Наполи 33 21 8 4 52 - 25 71
3 Аталанта 33 19 7 7 66 - 30 64
4 Болонья 33 16 12 5 52 - 37 60
5 Ювентус 33 15 14 4 49 - 31 59
6 Лацио 33 17 8 8 55 - 43 59
7 Рома 33 16 9 8 48 - 32 57
8 Фиорентина 33 16 8 9 51 - 33 56
9 Милан 33 14 9 10 51 - 38 51
10 Торино 33 10 13 10 38 - 37 43
11 Удинезе 33 11 7 15 36 - 48 40
12 Комо 33 10 9 14 43 - 48 39
13 Дженоа 33 9 12 12 29 - 40 39
14 Эллас Верона 33 9 5 19 30 - 60 32
15 Парма 33 6 13 14 38 - 51 31
16 Кальяри 33 7 9 17 33 - 49 30
17 Лечче 33 6 8 19 23 - 55 26
18 Венеция 33 4 13 16 27 - 46 25
19 Эмполи 33 4 13 16 26 - 52 25
20 Монца 33 2 9 22 25 - 57 15
Полная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Али Дембеле (Торино).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Че Адамс (Торино).
По теме:
ВИДЕО. Реал Сосьедад потерпел фиаско и навредил не только себе, но и Жироне
Хетафе – Реал Мадрид – 0:1. Как забил Гюлер. Видео гола и обзор матча
Арсенал – Кристал Пэлас – 2:2. Супергол Матеты. Видео голов и обзор матча
Ювентус Парма Фиорентина Милан Рома Рим Удинезе Серия A Дженоа Наполи Лечче Болонья Эмполи Аталанта Кальяри Монца Интер Милан чемпионат Италии по футболу Верона Венеция Торино Руслан Малиновский Артем Довбик Лацио статистические расклады Комо видео голов и обзор Виктор Коваленко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Снукер | 23 апреля 2025, 06:23 2
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру
Трамп дал мастер-класс. Еще один китаец пробился в 1/8 финала ЧМ по снукеру

Си Цзяхуэй переиграл Дэвида Гилберта и стал 6-м китайцем во втором раунде

Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Теннис | 23 апреля 2025, 20:50 16
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках

Даяна дожала Франческу Джонс в первом раунде турнира WTA 1000 в Испании

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Футбол | 23.04.2025, 08:23
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Глубоко опечален новостью. Вечная память»
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Футбол | 24.04.2025, 00:59
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Футбол | 23.04.2025, 07:46
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Назван самый богатый спортсмен в истории. Роналду и Месси – не в топ-2
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
Сборная Украины обыграла Австрию в матче ЧМ по хоккею U-18
23.04.2025, 15:37 18
Хоккей
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
Экс-игрок Реала: «Эти пять игроков лучше Криштиану Роналду»
22.04.2025, 05:11 5
Футбол
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
Боксер-чемпион: «Аллах об этом знает. Когда мне было 14 лет, то Кличко...»
22.04.2025, 03:31
Бокс
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
Известно, сколько денег выделил Ахметов с трансфера Мудрика на помощь ВСУ
22.04.2025, 20:27 56
Футбол
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
Барселоне дают €300 млн за суперзвезду. Каталонцы подготовили ответ
22.04.2025, 04:45 2
Футбол
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании с Барселоной
22.04.2025, 00:44
Футбол
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
СВИТОЛИНА: Допинг-контроль? Нужно сходить в баночку, а они стоят и смотрят
23.04.2025, 06:05 1
Теннис
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
Европейский гранд уволит самого дорогого тренера после 14 лет в клубе
22.04.2025, 08:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем