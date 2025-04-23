ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины

22 апреля в формате видеоконференции состоялось заседание участников УПЛ касательно календаря соревнований Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.

Представителям клубов УПЛ заранее был отправлен проект плана-календаря, разработанного рабочей группой. Участники видеоконференции согласились с предложениями не проводить матч за Суперкубок Украины и определить 2 августа базовой датой первого тура сезона 2025/26.

Клубы УПЛ получили время для финального согласования плана-календаря соревнований Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26. Окончательно он будет утвержден на заседании Исполкома УАФ.

В сезоне 2025/26 четырех представителей Украины в еврокубках ожидают выступления в ранних стадиях розыгрыша – еще до старта чемпионата УПЛ.