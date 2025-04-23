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Украина. Премьер лига
23 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:34
2720
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины

22 апреля состоялась видеоконференция участников УПЛ

23 апреля 2025, 13:15 | Обновлено 23 апреля 2025, 13:34
2720
1
ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины
УПЛ

22 апреля в формате видеоконференции состоялось заседание участников УПЛ касательно календаря соревнований Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.

Представителям клубов УПЛ заранее был отправлен проект плана-календаря, разработанного рабочей группой. Участники видеоконференции согласились с предложениями не проводить матч за Суперкубок Украины и определить 2 августа базовой датой первого тура сезона 2025/26.

Клубы УПЛ получили время для финального согласования плана-календаря соревнований Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26. Окончательно он будет утвержден на заседании Исполкома УАФ.

В сезоне 2025/26 четырех представителей Украины в еврокубках ожидают выступления в ранних стадиях розыгрыша – еще до старта чемпионата УПЛ.

  • Лига чемпионов: чемпион УПЛ стартует во втором квалификационном раунде (22/23 и 29/30 июля).
  • Лига Европы: обладатель Кубка Украины или вторая команда УПЛ стартует в первом квалификационном раунде (10 и 17 июля).
  • Лига конференций: вторая и третья (или третья и четвертая) команды УПЛ стартуют во втором квалификационном раунде (24 и 31 июля).
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Николай Титюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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