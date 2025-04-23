ОФИЦИАЛЬНО. Клубы отказались проводить Суперкубок Украины
22 апреля состоялась видеоконференция участников УПЛ
22 апреля в формате видеоконференции состоялось заседание участников УПЛ касательно календаря соревнований Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26.
Представителям клубов УПЛ заранее был отправлен проект плана-календаря, разработанного рабочей группой. Участники видеоконференции согласились с предложениями не проводить матч за Суперкубок Украины и определить 2 августа базовой датой первого тура сезона 2025/26.
Клубы УПЛ получили время для финального согласования плана-календаря соревнований Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26. Окончательно он будет утвержден на заседании Исполкома УАФ.
В сезоне 2025/26 четырех представителей Украины в еврокубках ожидают выступления в ранних стадиях розыгрыша – еще до старта чемпионата УПЛ.
- Лига чемпионов: чемпион УПЛ стартует во втором квалификационном раунде (22/23 и 29/30 июля).
- Лига Европы: обладатель Кубка Украины или вторая команда УПЛ стартует в первом квалификационном раунде (10 и 17 июля).
- Лига конференций: вторая и третья (или третья и четвертая) команды УПЛ стартуют во втором квалификационном раунде (24 и 31 июля).
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