Футзалисты вышли на Евро, разгром от Шахтера, успехи в теннисе и борьбе
Главные новости за 11 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 11 апреля.
1A. Есть путевка! Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2026 по футзалу
Команда Румынии уступила сборной Германии, что устроило сине-желтых
1B. Аутсайдера не заметили. Сборная Украины разгромила Кипр
Команда Александра Косенко одержала сверхуверенную победу
2A. Марлон Гомес в ударе. Шахтер уверенно победил ЛНЗ
«Горняки» в стартовые 20 минут игры гарантировали себе победу
2B. ПУШИЧ: «Шахтер показал качественный футбол. Сыграли чертовски хорошо»
Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию после матча УПЛ против ЛНЗ
3A. Страшное столкновение Меньяна. Милан разгромил Удинезе в матче с 4 голами
Гости легко одолели соперника в поединке 32-го тура Серии А
3B. ВИДЕО. Голкипера Милана забрали на носилках после жуткого столкновения
Майк Меньян был замене на 55-й минуте
4A. Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
«Аль-Наср» уверен, что сможет договориться с форвардом о продлении сотрудничества
4B. Месси определился с клубом, за который будет играть в 2026 году
Легендарный аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»
5A. Трансферная бомба. Ман Сити начал переговоры о звезде сборной Украины
Чемпион Англии хочет подписать Анатолия Трубина, голкипера Бенфики
5B. Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Лидером списка продолжает оставаться Мбаппе
6A. Нереальный камбэк. Кременчуг выиграл в овертайме и стал чемпионом Украины
Кременчуг в семи матчах обыграл Киев Кэпиталз
6B. Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Украинец во втором раунде квалификации обыграл Луиса Хиткота со счетом 10:9
7A. Украина – Польша – 1:0. Костюк разгромила Каву, отдав всего три гейма
Марта в двух сетах разобралась с Катажиной и принесла сине-желтым первое очко
7B. Украина – Польша – 2:0. Свитолина отыграла пять сетболов и принесла победу!
Неожиданно мощное сопротивление от Майи Хвалинской, но Элина справилась
7C. Украина – Польша – 3:0. Сестры Киченок на тай-брейках добыли третье очко
Людмила и Надежда переиграли Кубку и Хвалиньску в двух сетах
8A. Ирина Бондарь выиграла золото, дебютируя на чемпионате Европы по борьбе
Бронзовые медали получили Соломия Винник и Ирина Коляденко
8B. Алла Белинская принесла 4-е золото для Украины на ЧЕ-2025 по борьбе
Украинки заняли первое место в командном зачете чемпионата Европы
8C. Лучшие. Украинские борчихи выдали сильнейший Евро в истории
В пятницу украинки завоевали еще два золота и две бронзы
8D. Медальний дебют. 17-летняя спортсменка принесла Украине серебро в соло
Дарья Мошинская стала второй на этапе КМ по артистическому плаванию в Египте
8E. Украинский дуэт взял серебро на этапе КМ по артистическому плаванию
Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина заняли второе место в технической программе
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10B. Таблица коэффициентов. Словения проиграла, Буде-Глимт приблизился к Шахтеру
Шахтер при определенных условиях может попасть напрямую в Лигу Европ
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