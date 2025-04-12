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12 апреля 2025, 11:04 | Обновлено 12 апреля 2025, 11:15
75
0

Футзалисты вышли на Евро, разгром от Шахтера, успехи в теннисе и борьбе

Главные новости за 11 апреля на Sport.ua

12 апреля 2025, 11:04 | Обновлено 12 апреля 2025, 11:15
75
0
Футзалисты вышли на Евро, разгром от Шахтера, успехи в теннисе и борьбе
АФУ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 11 апреля.

1A. Есть путевка! Сборная Украины досрочно вышла на Евро-2026 по футзалу
Команда Румынии уступила сборной Германии, что устроило сине-желтых

1B. Аутсайдера не заметили. Сборная Украины разгромила Кипр
Команда Александра Косенко одержала сверхуверенную победу

2A. Марлон Гомес в ударе. Шахтер уверенно победил ЛНЗ
«Горняки» в стартовые 20 минут игры гарантировали себе победу

2B. ПУШИЧ: «Шахтер показал качественный футбол. Сыграли чертовски хорошо»
Главный тренер Шахтера дал пресс-конференцию после матча УПЛ против ЛНЗ

3A. Страшное столкновение Меньяна. Милан разгромил Удинезе в матче с 4 голами
Гости легко одолели соперника в поединке 32-го тура Серии А

3B. ВИДЕО. Голкипера Милана забрали на носилках после жуткого столкновения
Майк Меньян был замене на 55-й минуте

4A. Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
«Аль-Наср» уверен, что сможет договориться с форвардом о продлении сотрудничества

4B. Месси определился с клубом, за который будет играть в 2026 году
Легендарный аргентинец продлит контракт с «Интер Майами»

5A. Трансферная бомба. Ман Сити начал переговоры о звезде сборной Украины
Чемпион Англии хочет подписать Анатолия Трубина, голкипера Бенфики

5B. Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Лидером списка продолжает оставаться Мбаппе

6A. Нереальный камбэк. Кременчуг выиграл в овертайме и стал чемпионом Украины
Кременчуг в семи матчах обыграл Киев Кэпиталз

6B. Драматичная победа! Юлиан Бойко выиграл решающий фрейм и вышел в Q3 ЧМ
Украинец во втором раунде квалификации обыграл Луиса Хиткота со счетом 10:9

7A. Украина – Польша – 1:0. Костюк разгромила Каву, отдав всего три гейма
Марта в двух сетах разобралась с Катажиной и принесла сине-желтым первое очко

7B. Украина – Польша – 2:0. Свитолина отыграла пять сетболов и принесла победу!
Неожиданно мощное сопротивление от Майи Хвалинской, но Элина справилась

7C. Украина – Польша – 3:0. Сестры Киченок на тай-брейках добыли третье очко
Людмила и Надежда переиграли Кубку и Хвалиньску в двух сетах

8A. Ирина Бондарь выиграла золото, дебютируя на чемпионате Европы по борьбе
Бронзовые медали получили Соломия Винник и Ирина Коляденко

8B. Алла Белинская принесла 4-е золото для Украины на ЧЕ-2025 по борьбе
Украинки заняли первое место в командном зачете чемпионата Европы

8C. Лучшие. Украинские борчихи выдали сильнейший Евро в истории
В пятницу украинки завоевали еще два золота и две бронзы

8D. Медальний дебют. 17-летняя спортсменка принесла Украине серебро в соло
Дарья Мошинская стала второй на этапе КМ по артистическому плаванию в Египте

8E. Украинский дуэт взял серебро на этапе КМ по артистическому плаванию
Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина заняли второе место в технической программе

9A. Новые пилоты Ф-1 в Бахрейне. Кто заменит Леклера, Ферстаппена и Расселла
Чемпион WEC, Формулы-2 и пилоты гоночных академий

9B. Новый болид Феррари, доработки Ред Булл и Макларен. Обновление Бахрейна
Анализ обновлений команд четвертого этапа Формулы-1 2025 года

9C. Tour of Hainan. Царенко стал чемпионом пятидневки в Китае
Впервые за три года украинский райдер победил в генклассификации многодневки

10A. Легендарные и незабываемые: путь к вершине братьев Бë
Вспоминаем норвежских биатлонистов, завершивших карьеру в этом году

10B. Таблица коэффициентов. Словения проиграла, Буде-Глимт приблизился к Шахтеру
Шахтер при определенных условиях может попасть напрямую в Лигу Европ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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