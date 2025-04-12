Таблица коэффициентов. Словения проиграла, Буде-Глимт приблизился к Шахтеру

В середине недели прошли первые поединки 1/4 финала трех еврокубковых турниров.

Небольшие изменения произошли в таблице коэффициентов УЕФА.

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Словенский клуб Целе в Лиге конференций проиграл дома Фиорентине (1:2). Таким образом, Словения не увеличила отрыв от Украины на старте сезона 2025/26 – дистанция составляет 0.243 балла.

В рейтинге клубов Буде-Глимт получил два балла в противостоянии Лиги Европы с Лацио (2:0) и немного приблизился к Шахтеру. На следующей неделе, если норвежцы не проиграют второй матч Лацио, разрыв может еще сократиться.

Победы в первых матчах 1/4 финала Лиги конференций одержали все фавориты – Челси, Фиорентина и Бетис. Если кто-нибудь из них выиграет трофей ЛК и будет высоко в своем чемпионате, тогда Шахтер (при условии второго места в УПЛ или выигрыша Кубка Украины) может выйти в основной этап Лиги Европы 2025/26 без квалификации.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025

(влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

​Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Клубный рейтинг УЕФА