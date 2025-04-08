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Лига Европы
08 апреля 2025, 21:41 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:08
4428
7

Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?

Для этого горнякам нужно совпадение нескольких факторов

08 апреля 2025, 21:41 | Обновлено 08 апреля 2025, 23:08
4428
7
Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер имеет вполне реальную возможность попасть в основной раунд Лиги Европы 2025/26 без прохождения квалификации – благодаря высокому клубному рейтингу.

Для этого Шахтеру нужно иметь наиболее высокий рейтинг среди всех участников квалификационного раунда.

Чтобы получить прямую путевку в Лигу Европы, необходимо совпадение трех факторов:

  • Шахтеру нужно занять второе место в УПЛ либо выиграть Кубок Украины.
  • Победитель Лиги конференций должен квалифицироваться в Лигу чемпионов или Лигу Европы через национальный чемпионат.
  • Шахтер должен оставаться клубом с самым высоким коэффициентом среди всех команд, которые будут участвовать в квалификации Лиги Европы.

Именно Шахтер (52.000) сейчас возглавляет список претендентов на такую путевку в Лигу Европы. Важно, что вылетел Фенербахче (47.250), и турецкий клуб больше не сможет обойти донецкую команду в рейтинге.

Наиболее важным фактором становится – кто станет победителем Лиги конференций. Если трофей выиграет Челси, который почти гарантированно финиширует в зоне ЛЧ или ЛЕ в АПЛ – это отличный вариант для Шахтера.

Также может подойти триумф Бетиса или Фиорентины, при условии, что они пробьются в еврокубковую зону (ЛЧ или ЛЕ) в Испании или Италии соответственно.

Клубный рейтинг УЕФА 2025

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 7
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Fitness.sports
Ещё осталось сказать в первую корзину 🤣
Только очень много "но".
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+2
DK2025
Шахтер вряд ли уйдет с 3-го места. И Кубок сомнительно, что выиграет - пусть вначале попробует у Полесья выиграть. Делить заранее шкуру неубитого медведя - плохая примета
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+2
Iigor6583
Та треба самим плуга перти, а надіятись на когось.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Sashko57
А самим слабо?
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+1
Умник
Серьезно?
Опять халява?
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+1
Singularis
Ещё не поздно уступить такое счастье Динаме?
Ответить
-4
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