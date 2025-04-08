Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?

Донецкий Шахтер имеет вполне реальную возможность попасть в основной раунд Лиги Европы 2025/26 без прохождения квалификации – благодаря высокому клубному рейтингу.

Для этого Шахтеру нужно иметь наиболее высокий рейтинг среди всех участников квалификационного раунда.

Чтобы получить прямую путевку в Лигу Европы, необходимо совпадение трех факторов:

Шахтеру нужно занять второе место в УПЛ либо выиграть Кубок Украины.

Победитель Лиги конференций должен квалифицироваться в Лигу чемпионов или Лигу Европы через национальный чемпионат.

Шахтер должен оставаться клубом с самым высоким коэффициентом среди всех команд, которые будут участвовать в квалификации Лиги Европы.

Именно Шахтер (52.000) сейчас возглавляет список претендентов на такую путевку в Лигу Европы. Важно, что вылетел Фенербахче (47.250), и турецкий клуб больше не сможет обойти донецкую команду в рейтинге.

Наиболее важным фактором становится – кто станет победителем Лиги конференций. Если трофей выиграет Челси, который почти гарантированно финиширует в зоне ЛЧ или ЛЕ в АПЛ – это отличный вариант для Шахтера.

Также может подойти триумф Бетиса или Фиорентины, при условии, что они пробьются в еврокубковую зону (ЛЧ или ЛЕ) в Испании или Италии соответственно.

Клубный рейтинг УЕФА 2025