Шахтер может получить прямую путевку в Лигу Европы. Что для этого нужно?
Для этого горнякам нужно совпадение нескольких факторов
Донецкий Шахтер имеет вполне реальную возможность попасть в основной раунд Лиги Европы 2025/26 без прохождения квалификации – благодаря высокому клубному рейтингу.
Для этого Шахтеру нужно иметь наиболее высокий рейтинг среди всех участников квалификационного раунда.
Чтобы получить прямую путевку в Лигу Европы, необходимо совпадение трех факторов:
- Шахтеру нужно занять второе место в УПЛ либо выиграть Кубок Украины.
- Победитель Лиги конференций должен квалифицироваться в Лигу чемпионов или Лигу Европы через национальный чемпионат.
- Шахтер должен оставаться клубом с самым высоким коэффициентом среди всех команд, которые будут участвовать в квалификации Лиги Европы.
Именно Шахтер (52.000) сейчас возглавляет список претендентов на такую путевку в Лигу Европы. Важно, что вылетел Фенербахче (47.250), и турецкий клуб больше не сможет обойти донецкую команду в рейтинге.
Наиболее важным фактором становится – кто станет победителем Лиги конференций. Если трофей выиграет Челси, который почти гарантированно финиширует в зоне ЛЧ или ЛЕ в АПЛ – это отличный вариант для Шахтера.
Также может подойти триумф Бетиса или Фиорентины, при условии, что они пробьются в еврокубковую зону (ЛЧ или ЛЕ) в Испании или Италии соответственно.
Клубный рейтинг УЕФА 2025
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