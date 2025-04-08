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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 20:10 | Обновлено 08 апреля 2025, 20:21
2552
3

Гонка за еврокубки. Англия близка к получению дополнительной путевки в ЛЧ

Лучшие две страны в односезонном рейтинге получат путевки в ЛЧ

08 апреля 2025, 20:10 | Обновлено 08 апреля 2025, 20:21
2552
3
Гонка за еврокубки. Англия близка к получению дополнительной путевки в ЛЧ
УЕФА

Две лучших страны в односезонном рейтинге УЕФА получат дополнительные пропуски в Лигу чемпионов 2025/26.

В основном раунде Лиги чемпионов 2025/26 выступят 36 команд, которые будут объединены в одну турнирную таблицу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В сезонном рейтинге впереди:

  • В гонке: Англия (24.250), Испания (21.678), Италия (19.937), Германия (17.921)
  • Вне гонки: Португалия (16.250), Франция (16.214), Бельгия (15.650), Нидерланды (15.250)

Англия очень близка к цели, и с огромной вероятностью команда, занявшая 5-е место в Английской Премьер-лиге, получит право выступить в Лиге чемпионов.

Вторая дополнительная путевка, скорее всего, достанется Испании, если команды Ла Лиги не допустят провала по сравнению с представителями Италии.

Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы; квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.

Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2025/26

Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2024/25

Пятилетний рейтинг УЕФА

Пары 1/4 финала Лиги чемпионов

Сетка плей-офф Лиги чемпионов

Сетка плей-офф Лиги Европы

Сетка плей-офф Лиги конференций

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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T-800
классный бонус, Украина когда-то могла тремя клубами сыграть в ЛЧ ...
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
_9Quantum19_
Колись могли мати представництво до 5 клубів у єврокубкових. Але Суркіс з Димінський поставили на цьому жирний хрест. Причому Суркіс тоді сам визнав, що його "Динамо" грає договірні матчі.
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-2
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