Гонка за еврокубки. Англия близка к получению дополнительной путевки в ЛЧ
Лучшие две страны в односезонном рейтинге получат путевки в ЛЧ
Две лучших страны в односезонном рейтинге УЕФА получат дополнительные пропуски в Лигу чемпионов 2025/26.
В основном раунде Лиги чемпионов 2025/26 выступят 36 команд, которые будут объединены в одну турнирную таблицу.
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В сезонном рейтинге впереди:
- В гонке: Англия (24.250), Испания (21.678), Италия (19.937), Германия (17.921)
- Вне гонки: Португалия (16.250), Франция (16.214), Бельгия (15.650), Нидерланды (15.250)
Англия очень близка к цели, и с огромной вероятностью команда, занявшая 5-е место в Английской Премьер-лиге, получит право выступить в Лиге чемпионов.
Вторая дополнительная путевка, скорее всего, достанется Испании, если команды Ла Лиги не допустят провала по сравнению с представителями Италии.
Коэффициент УЕФА для стран рассчитывается так: количество набранных очков (2 за победу, 1 за ничью, плюс бонусы; квалификационные раунды учитываются как 50%) делятся на количество стартовавших в евросезоне команд от страны.
Гонка за две дополнительных путевки в ЛЧ 2025/26
Страны-лидеры в рейтинге УЕФА за сезон 2024/25
Пятилетний рейтинг УЕФА
Пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Сетка плей-офф Лиги чемпионов
Сетка плей-офф Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги конференций
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