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Лига чемпионов
08 апреля 2025, 19:23 | Обновлено 08 апреля 2025, 20:17
606
1

Большой вечер футбола. В Лиге чемпионов пройдут первые матчи 1/4 финала

8 апреля зрителей ожидают яркие поединки в Лондоне и Мюнхене

08 апреля 2025, 19:23 | Обновлено 08 апреля 2025, 20:17
606
1
Большой вечер футбола. В Лиге чемпионов пройдут первые матчи 1/4 финала
Коллаж Sport.ua

Вечером 8 и 9 апреля состоятся первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.

За два дня пройдут 4 ярких поединка ЛЧ в Лондоне, Мюнхене, Барселоне и Париже

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

8 апреля испанский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным на выезде сыграет против лондонского Арсенала, за который выступает украинский защитник Александр Зинченко. В этот же вечер в Мюнхене встретятся немецкая Бавария и итальянский Интер.

9 апреля испанская Барселона будет принимать немецкую Боруссию Дортмунд. Также болельщики в Париже увидят матч, в котором ПСЖ сыграет против английской Астон Виллы.

Ответные матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.

Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/4 финала. Первые матчи

8 апреля

  • 22:00. Арсенал (Англия) – Реал Мадрид (Испания)
  • 22:00. Бавария (Германия) – Интер (Италия)

9 марта

  • 22:00. Барселона (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
  • 22:00. ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия)

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Лига чемпионов статистические расклады Арсенал - Реал Бавария - Интер Арсенал Лондон Реал Мадрид Бавария Интер Милан Барселона Боруссия Дортмунд ПСЖ Астон Вилла Александр Зинченко Андрей Лунин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Andromed
нарешті, дуже цікаві протистояння на нас чекають, без явних фаворитів сьогодні
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