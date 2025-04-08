Большой вечер футбола. В Лиге чемпионов пройдут первые матчи 1/4 финала
8 апреля зрителей ожидают яркие поединки в Лондоне и Мюнхене
Вечером 8 и 9 апреля состоятся первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2024/25.
За два дня пройдут 4 ярких поединка ЛЧ в Лондоне, Мюнхене, Барселоне и Париже
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8 апреля испанский Реал с украинским голкипером Андреем Луниным на выезде сыграет против лондонского Арсенала, за который выступает украинский защитник Александр Зинченко. В этот же вечер в Мюнхене встретятся немецкая Бавария и итальянский Интер.
9 апреля испанская Барселона будет принимать немецкую Боруссию Дортмунд. Также болельщики в Париже увидят матч, в котором ПСЖ сыграет против английской Астон Виллы.
Ответные матчи 1/4 финала ЛЧ пройдут 15/16 апреля, полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.
Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/4 финала. Первые матчи
8 апреля
- 22:00. Арсенал (Англия) – Реал Мадрид (Испания)
- 22:00. Бавария (Германия) – Интер (Италия)
9 марта
- 22:00. Барселона (Испания) – Боруссия Дортмунд (Германия)
- 22:00. ПСЖ (Франция) – Астон Вилла (Англия)
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