Страшное столкновение Меньяна. Милан разгромил Удинезе в матче с 4 голами
Гости легко одолели соперника в поединке 32-го тура Серии А
11 апреля состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Удинезе» и «Милан». Гости разгромили соперника со счетом 4:0.
В первом тайме гости забили два гола незадолго до перерыва – в воротах соперника отметились Леау и Павлович. Во второй половине поединка счет стал разгромным после результативных ударов Эрнандеса и Рейндерса.
На 55-й минуте после жуткого столкновения поле покинул голкипер «Милана» Майк Меньян.
Подопечные Сержиу Консейсау набрали 51 балл и занимают девятое место. «Удинезе» разместился на 11-й позиции, в активе клуба – 40 очков.
Итальянская Серия А, 32-й тур. 11 апреля
Удинезе – Милан – 0:4
Голы: Леау, 42, Павлович, 45, Эрнандес, 74, Рейндерс, 81
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