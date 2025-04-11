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Чемпионат Италии
Удинезе
11.04.2025 21:45 – FT 0 : 4
Милан
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Италия
11 апреля 2025, 23:51 |
268
1

Страшное столкновение Меньяна. Милан разгромил Удинезе в матче с 4 голами

Гости легко одолели соперника в поединке 32-го тура Серии А

11 апреля 2025, 23:51 |
268
1
Страшное столкновение Меньяна. Милан разгромил Удинезе в матче с 4 голами
Getty Images/Global Images Ukraine.

11 апреля состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Удинезе» и «Милан». Гости разгромили соперника со счетом 4:0.

В первом тайме гости забили два гола незадолго до перерыва – в воротах соперника отметились Леау и Павлович. Во второй половине поединка счет стал разгромным после результативных ударов Эрнандеса и Рейндерса.

На 55-й минуте после жуткого столкновения поле покинул голкипер «Милана» Майк Меньян.

Подопечные Сержиу Консейсау набрали 51 балл и занимают девятое место. «Удинезе» разместился на 11-й позиции, в активе клуба – 40 очков.

Итальянская Серия А, 32-й тур. 11 апреля

Удинезе – Милан – 0:4

Голы: Леау, 42, Павлович, 45, Эрнандес, 74, Рейндерс, 81

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чемпионат Италии по футболу Серия A Удинезе Удинезе - Милан Милан Рафаэл Леау Страхиня Павлович Тео Эрнандес Тиджани Рейндерс Майк Меньян
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Хотілося б, щоб ця перемога Мілана не була епізодом. Втім Удінезе зараз у кризі - четверта поразка поспіль
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