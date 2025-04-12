Удинезе – Милан – 0:4. Травма Меньяна в столкновении. Видео голов и обзор

Милан одержал уверенную победу над Удинезе в матче 32-го тура Серии А, разгромив соперника со счетом 4:0.

Голы у россонери забили Рафаэл Леау (42 мин), Страхиня Павлович (45 мин), Тео Эрнандес (74 мин) и Тиджани Рейндерс (81 мин).

На 55-й минуте вратарь гостей Майк Меньян получил ужасную травму в столкновении и был заменен.

После этой победы «Милан» набрал 51 очко и занимает 9 место в турнирной таблице Серии А. Удинезе с 40 очками идет самой 11-й позиции.

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Серия А. 32-й тур, 11 апреля

Удинезе – Милан – 0:4

Голы: Леау, 42, Павлович, 45, Эрнандес, 74, Рейндерс, 81

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Леау, 42 мин

ГОЛ! 0:2. Павлович, 45 мин

ГОЛ! 0:3. Эрнандес, 74 мин

ГОЛ! 0:4. Рейндерс, 81 мин