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  4. Удинезе – Милан – 0:4. Травма Меньяна в столкновении. Видео голов и обзор
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Удинезе
11.04.2025 21:45 – FT 0 : 4
Милан
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Италия
12 апреля 2025, 03:55 | Обновлено 12 апреля 2025, 04:24
60
0

Удинезе – Милан – 0:4. Травма Меньяна в столкновении. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 32-го тура Серии A

12 апреля 2025, 03:55 | Обновлено 12 апреля 2025, 04:24
60
0
Удинезе – Милан – 0:4. Травма Меньяна в столкновении. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Милан одержал уверенную победу над Удинезе в матче 32-го тура Серии А, разгромив соперника со счетом 4:0.

Голы у россонери забили Рафаэл Леау (42 мин), Страхиня Павлович (45 мин), Тео Эрнандес (74 мин) и Тиджани Рейндерс (81 мин).

На 55-й минуте вратарь гостей Майк Меньян получил ужасную травму в столкновении и был заменен.

После этой победы «Милан» набрал 51 очко и занимает 9 место в турнирной таблице Серии А. Удинезе с 40 очками идет самой 11-й позиции.

Серия А. 32-й тур, 11 апреля

Удинезе – Милан – 0:4

Голы: Леау, 42, Павлович, 45, Эрнандес, 74, Рейндерс, 81

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Леау, 42 мин

ГОЛ! 0:2. Павлович, 45 мин

ГОЛ! 0:3. Эрнандес, 74 мин

ГОЛ! 0:4. Рейндерс, 81 мин

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Тиджани Рейндерс (Милан).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Страхиня Павлович (Милан).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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Милан Удинезе Серия A травма чемпионат Италии по футболу Тео Эрнандес Майк Меньян Страхиня Павлович Рафаэл Леау Тиджани Рейндерс Удинезе - Милан видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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