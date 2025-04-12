Спортивный врач прокомментировал страшную травму Майка Меньяна
Голкипер Милана столкнулся со своим одноклубником Алексом Хименесом
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ужасную травму голкипера Милана Майка Меньяна, который столкнулся со своим одноклубником Алексом Хименесом во время матча 32-го тура Серии A против Удинезе (4:0):
«Ужасное столкновение Майка Меньяна. Голова в голову, потеря сознания, молитвы на бровке. Все атрибуты шокирующего столкновения были в этом эпизоде.
Француз влетел в Хименеса и потерял сознание. Для полноценной помощи кипера вынесли на носилках за пределы поля.
Речь точно может идти о сотрясении. Все остальное будет диагностировано уже в больнице. Ожидаем информации от Милана о состоянии Меньяна».
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