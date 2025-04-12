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Италия
12 апреля 2025, 02:53 | Обновлено 12 апреля 2025, 03:14
67
0

Спортивный врач прокомментировал страшную травму Майка Меньяна

Голкипер Милана столкнулся со своим одноклубником Алексом Хименесом

12 апреля 2025, 02:53 | Обновлено 12 апреля 2025, 03:14
67
0
Спортивный врач прокомментировал страшную травму Майка Меньяна
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ужасную травму голкипера Милана Майка Меньяна, который столкнулся со своим одноклубником Алексом Хименесом во время матча 32-го тура Серии A против Удинезе (4:0):

«Ужасное столкновение Майка Меньяна. Голова в голову, потеря сознания, молитвы на бровке. Все атрибуты шокирующего столкновения были в этом эпизоде.

Француз влетел в Хименеса и потерял сознание. Для полноценной помощи кипера вынесли на носилках за пределы поля.

Речь точно может идти о сотрясении. Все остальное будет диагностировано уже в больнице. Ожидаем информации от Милана о состоянии Меньяна».

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Милан Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Тео Эрнандес Майк Меньян Удинезе - Милан травма травма головы сотрясение мозга Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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