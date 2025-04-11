11 апреля на «Дачия Арена» пройдет матч 32-го тура Серии А Италии, в котором «Удинезе» встретится с «Миланом». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Удинезе

Команда давно уже не блистает. Но при этом ухитряется удерживать определенный уровень, что обеспечивает ей право продлить свою прописку в Кальчо. Как правило, всего лишь на одно или пару очков, но все же стабильно удается опередить тройку вылетевших - ровно так было и в прошлом сезоне.

Тренера тут меняются достаточно часто. И от каждого во Фриуле ждут прогресса, рывка. И в целом надежды оправдываются на этот раз, при Косте Руняиче. По крайней мере, уже набрано больше очков, чем за полный прошлый сезон. Но, с другой стороны, любые надежды на выход в еврокубки были перечеркнуты поражениями в крайних турах, в марте с Вероной и Интером. Новый месяц начался с поединка против Дженоа - и новой неудачей.

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Милан

Клуб вызывает все больше вопросов - а точно нужно было что-то менять год назад? Тогда получалось уверенно идти на втором месте, но все же руководство не отказалось от идеи снять с тренерского поста Пиоли. Паулу Фонсека как пришел летом, так и ушел под Новый Год.

Да и у Сержиу Консесау главные успехи были в первых же поединках, когда получилось с победами над Ювентусом и Интером выиграть Суперкубок. Но потом был холодный душ в Лиге чемпионов, что закончилась уже в феврале, неудачей с Фейеноордом. В кубке битва с Интером принесла ничью 1:1 - развязка отложена там на ответный поединок. Ну, а в Серии А при новом португальце получается не намного больше, чем было при предыдущем. Могли проиграть в очередной раз Фиорентине дома, в прошлом туре. Но, пропустив дважды уже на старте, в итоге все-таки получилось ответить своими голами, сровняв счет.

Статистика личных встреч

Оба поединка в 2023-м выиграл Удинезе. Но в прошлом году уже дважды выигрывал гранд с Сан-Сиро.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом поединка гостей. Они в последних турах показывали больше желания добиваться результата - поверим, что в итоге победит Милан(коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua Удинезе Милан Победа Милана 1.95 Сделать ставку

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