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08 апреля 2025, 08:25 |
1423
0

Слухи о Мудрике, потеря очков для Полесья, обращение УАФ к УЕФА

Главные новости за 7 апреля на Sport.ua

08 апреля 2025, 08:25 |
1423
0
Слухи о Мудрике, потеря очков для Полесья, обращение УАФ к УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 6 апреля.

1А. Апрельский снегопад не помешал. Полесье и Карпаты сыграли вничью
Команды обменялись голами во втором тайме

1В. Победа с неоднозначной концовкой. Рух минимально одолел Колос
Гол Карабина принес команде Пономарева долгожданные 3 очка

1С. Таблица УПЛ после 23-го тура. Полесье потеряло очки в борьбе за еврокубки
Вечером 7 апреля завершен очередной тур Украинской Премьер-лиги

2А. Сороки загнали лисиц в нору. Ньюкасл разгромив Лестер и догнал Челси
Джейкоб Мерфи оформил дубль в дебюте, а затем отличился Харви Барнс

2В. ОФИЦИАЛЬНО. Саутгемптон попрощался с наставником после вылета из АПЛ
Иван Юрич возглавлял команду с декабря 2024 года, но не сумел улучшить результаты

3. Наполи прервал победную серию Болоньи в Италии
Неаполитанцы сыграли вничью 1:1

4. Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Отмечается, что результат пробы В подтвердил пробу А

5А. УАФ обратилась к УЕФА из-за скандала с мертвым российским футболистом
алексей бугаев был ликвидирован Вооруженными силами Украины

5В. Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику
Франческо прибыл в москву

6. Рейтинг WTA. Пегула впервые с 2022 вошла в топ-3, минус позиция для Костюк
Джессика обошла Коко Гауфф, Элина Свитолина сохранила статус первой ракетки страны

7. Звездный украинский боксер узнал следующего соперника
Сергей Богачук проведет бой против Майкла Фокса

8А. Один из лидеров УПЛ предложил свой стадион для домашних матчей Ингульца
«Александрия» готова разделить арену «Ника» с другой командой

8В. Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
«Кривбасс» в ближайшее время могут ожидать серьезные кадровые проблемы

9. Секрет успеха Болоньи: последовательность важнее звезд
Рассказываем об еще одном успешном сезоне «россоблу»

10. Кучер исправляется, Ярмоленко хромает, Ракицкий ассистирует
Самые интересные события 23-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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