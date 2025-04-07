Рейтинг WTA. Пегула впервые с 2022 вошла в топ-3, минус позиция для Костюк

31 марта женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 500 в Чарльстоне и WTA 250 в Боготе.

Победительница пятисотника в США Джессика Пегула поднялась на третьем место, сместив с него Коко Гауфф. Джесси впервые с октября 2022 года вошла в топ-3 рейтинга, что является ее личным рекордом. Больше изменений в первой десятке нет.

Чемпионка в Боготе Камила Осорио прибавила одну позицию и теперь идет 53-й. Колумбийка успешно защитила трофей в родной стране.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина осталась 18-й и сохранила статус первой ракетки Украины.

Марта Костюк опустилась на одно место и теперь идет 25-й. Небольшой прогресс у Ангелины Калининой и Анастасии Соболевой.

Дарья Снигур, Леся Цуренко и Катарина Завацкая потерялись несколько строчек.

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

Людмила Киченок не сумела защитить прошлогодний финал в Чарльстоне и опустилась на девятое место в парном рейтинге WTA. На восьмую строчку поднялась Эйжа Мухаммад.

Из украинок в первой сотне также находятся Надежда Киченок (49-я) и Марта Костюк (57-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

В гонке на Итоговой первая строчка у Арины Соболенко. В топ-3 также входят Мэдисон Киз и Мирра Андреева.

Выше всех из украинок находится Элина Свитолина – 17-я. Даяна Ястремская идет 22-й, а Марта Костюк – 26-й.

Гонка на WTA Finals 2025