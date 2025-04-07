Рейтинг WTA. Пегула впервые с 2022 вошла в топ-3, минус позиция для Костюк
Джессика обошла Коко Гауфф, Элина Свитолина сохранила статус первой ракетки страны
31 марта женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 500 в Чарльстоне и WTA 250 в Боготе.
Победительница пятисотника в США Джессика Пегула поднялась на третьем место, сместив с него Коко Гауфф. Джесси впервые с октября 2022 года вошла в топ-3 рейтинга, что является ее личным рекордом. Больше изменений в первой десятке нет.
Чемпионка в Боготе Камила Осорио прибавила одну позицию и теперь идет 53-й. Колумбийка успешно защитила трофей в родной стране.
Топ-10 рейтинга WTA
Элина Свитолина осталась 18-й и сохранила статус первой ракетки Украины.
Марта Костюк опустилась на одно место и теперь идет 25-й. Небольшой прогресс у Ангелины Калининой и Анастасии Соболевой.
Дарья Снигур, Леся Цуренко и Катарина Завацкая потерялись несколько строчек.
Топ-20 украинок в рейтинге WTA
Людмила Киченок не сумела защитить прошлогодний финал в Чарльстоне и опустилась на девятое место в парном рейтинге WTA. На восьмую строчку поднялась Эйжа Мухаммад.
Из украинок в первой сотне также находятся Надежда Киченок (49-я) и Марта Костюк (57-я).
Топ-10 парного рейтинга WTA
Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA
В гонке на Итоговой первая строчка у Арины Соболенко. В топ-3 также входят Мэдисон Киз и Мирра Андреева.
Выше всех из украинок находится Элина Свитолина – 17-я. Даяна Ястремская идет 22-й, а Марта Костюк – 26-й.
Гонка на WTA Finals 2025
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