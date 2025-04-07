Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Пегула впервые с 2022 вошла в топ-3, минус позиция для Костюк
WTA
07 апреля 2025, 08:20 |
394
1

Рейтинг WTA. Пегула впервые с 2022 вошла в топ-3, минус позиция для Костюк

Джессика обошла Коко Гауфф, Элина Свитолина сохранила статус первой ракетки страны

07 апреля 2025, 08:20 |
394
1
Рейтинг WTA. Пегула впервые с 2022 вошла в топ-3, минус позиция для Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

31 марта женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 500 в Чарльстоне и WTA 250 в Боготе.

Победительница пятисотника в США Джессика Пегула поднялась на третьем место, сместив с него Коко Гауфф. Джесси впервые с октября 2022 года вошла в топ-3 рейтинга, что является ее личным рекордом. Больше изменений в первой десятке нет.

Чемпионка в Боготе Камила Осорио прибавила одну позицию и теперь идет 53-й. Колумбийка успешно защитила трофей в родной стране.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина осталась 18-й и сохранила статус первой ракетки Украины.

Марта Костюк опустилась на одно место и теперь идет 25-й. Небольшой прогресс у Ангелины Калининой и Анастасии Соболевой.

Дарья Снигур, Леся Цуренко и Катарина Завацкая потерялись несколько строчек.

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

Людмила Киченок не сумела защитить прошлогодний финал в Чарльстоне и опустилась на девятое место в парном рейтинге WTA. На восьмую строчку поднялась Эйжа Мухаммад.

Из украинок в первой сотне также находятся Надежда Киченок (49-я) и Марта Костюк (57-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

В гонке на Итоговой первая строчка у Арины Соболенко. В топ-3 также входят Мэдисон Киз и Мирра Андреева.

Выше всех из украинок находится Элина Свитолина – 17-я. Даяна Ястремская идет 22-й, а Марта Костюк – 26-й.

Гонка на WTA Finals 2025

По теме:
СВИТОЛИНА: «Мы делаем это для развития тенниса, спорта в Украине»
ВИДЕО. Как Свитолина и Стаховский провели мастер-класс для детей во Львове
Сколько заработали украинские теннисистки на турнире WTA 500 в Чарльстоне?
рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Паула Бадоса Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Камила Осорио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Футбол | 06 апреля 2025, 09:19 9
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины

Георгий считает, что для национальной команды очень важны результаты клубов

Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Футбол | 06 апреля 2025, 12:02 1
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ
Модрич получал предложение с невероятной зарплатой. Известен ответ

В Саудовской Аравии и Катаре следят за звездным хорватом

54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
Теннис | 06.04.2025, 22:34
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Футбол | 07.04.2025, 06:23
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии и Шахтера
ФОТО. У Криштиану Роналду и Джорджины Родригес новый самолет
Футбол | 07.04.2025, 02:11
ФОТО. У Криштиану Роналду и Джорджины Родригес новый самолет
ФОТО. У Криштиану Роналду и Джорджины Родригес новый самолет
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олександр Науменко
На мою думку, наразі рейтинг реально відповідає майстерності наших зірочок. Можливо Калініна не тягне на першу сотню, нажаль.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
07.04.2025, 07:47 2
Бокс
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
06.04.2025, 09:34 1
Футбол
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 2
Футбол
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
Невероятная игра в 49 лет. Определен первый финалист турнира в Манчестере
05.04.2025, 09:05 2
Снукер
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
05.04.2025, 15:02 1
Футбол
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем