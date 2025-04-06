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WTA
06 апреля 2025, 22:34 | Обновлено 06 апреля 2025, 22:35
876
2

54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране

Камила Осорио в финале турнира WTA 250 в Боготе переиграла Катаржину Каву

06 апреля 2025, 22:34 | Обновлено 06 апреля 2025, 22:35
876
2
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Осорио

23-летня колумбийская теннисистка Камила Осорио (WTA 54) стала победительницей на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе, Колумбия.

В финале колумбийка в двух сетах переиграла Катаржину Каву (Польша, WTA 223) за 1 час и 26 минут.

Осорио выиграла третий трофей в карьере. Все три титула она завоевала в Боготе (2025, 2024, 2021).

Главной сенсацией уже завершившегося турнира в Боготе стала 16-летняя американка Джульета Пареха (WTA 550), которая добралась до 1/2 финала, где проиграла Каве.

Путь Камилы Осорио к титулу в Боготе:

  • 1/16 финала: Камила Осорио [2] – Мариана Барраза [WC] – 6:0, 6:1
  • 1/8 финала: Камила Осорио [2] – Эмина Бекташ – 1:6, 7:6 (7:5), 6:2
  • 1/4 финала: Камила Осорио [2] – Татьяна Мария [6] – 6:1, 6:3
  • 1/2 финала: Камила Осорио [2] – Юлия Риера – 6:4, 7:5
  • Финал: Камила Осорио [2] – Катаржина Кава – 6:3, 6:3

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Катаржина Кава Камила Осорио WTA Богота
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
Очікуємо сумні соплі від любителя слов'янських сестричок, адже представниця слов'янської нації у фіналі програла.
Стоп! Але ж він, напевно, не прийде - адже вчора, коли ця слов'янська бабулька нарешті гальманула вдвічі молодше місцеве дарування, яке до півфіналу не віддало жодного сету, він чогось не прибіг і не почав вивалювати хвалебні оди во славу слов'янського братерства і сестринства. Цікаво, чому?
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