54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране

23-летня колумбийская теннисистка Камила Осорио (WTA 54) стала победительницей на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе, Колумбия.

В финале колумбийка в двух сетах переиграла Катаржину Каву (Польша, WTA 223) за 1 час и 26 минут.

Осорио выиграла третий трофей в карьере. Все три титула она завоевала в Боготе (2025, 2024, 2021).

Главной сенсацией уже завершившегося турнира в Боготе стала 16-летняя американка Джульета Пареха (WTA 550), которая добралась до 1/2 финала, где проиграла Каве.

Путь Камилы Осорио к титулу в Боготе: