54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
Камила Осорио в финале турнира WTA 250 в Боготе переиграла Катаржину Каву
23-летня колумбийская теннисистка Камила Осорио (WTA 54) стала победительницей на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе, Колумбия.
В финале колумбийка в двух сетах переиграла Катаржину Каву (Польша, WTA 223) за 1 час и 26 минут.
Осорио выиграла третий трофей в карьере. Все три титула она завоевала в Боготе (2025, 2024, 2021).
Главной сенсацией уже завершившегося турнира в Боготе стала 16-летняя американка Джульета Пареха (WTA 550), которая добралась до 1/2 финала, где проиграла Каве.
Путь Камилы Осорио к титулу в Боготе:
- 1/16 финала: Камила Осорио [2] – Мариана Барраза [WC] – 6:0, 6:1
- 1/8 финала: Камила Осорио [2] – Эмина Бекташ – 1:6, 7:6 (7:5), 6:2
- 1/4 финала: Камила Осорио [2] – Татьяна Мария [6] – 6:1, 6:3
- 1/2 финала: Камила Осорио [2] – Юлия Риера – 6:4, 7:5
- Финал: Камила Осорио [2] – Катаржина Кава – 6:3, 6:3
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