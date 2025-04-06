Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Джульета Пареха переписала в Боготе сразу несколько теннисных рекордов
WTA
06 апреля 2025, 01:30 | Обновлено 06 апреля 2025, 01:59
81
0

Джульета Пареха переписала в Боготе сразу несколько теннисных рекордов

16-летняя американка стала восьмой самой молодой теннисисткой вышедшей в полуфинал на турнире WTA

06 апреля 2025, 01:30 | Обновлено 06 апреля 2025, 01:59
81
0
Джульета Пареха переписала в Боготе сразу несколько теннисных рекордов
Instagram. Джульета Пареха

Американская теннисистка Джульета Пареха на турнире WTA 250 в Боготе (Колумбия) переписала сразу несколько теннисных рекордов.

16-летняя американка, получив от организаторов wild card на участие в раунде квалификации, стала первой в мире теннисисткой, родившейся в 2009 году, которая вышла в основную сетку турнира WTA.

В возрасте 16 лет и 41 день Джульета стала восьмой самой молодой спортсменкой, которая пробилась в свой первый полуфинал турниров WTA с 2000 года. В этом списке лидирует, закончившая карьеру, бывшая седьмая ракетка мира Николь Вайдишова из Чехии – 15 лет и 108 дней. Из действующих теннисисток впереди третья ракетка рейтинга WTA Коко Гауфф – 15 лет и 208 дней.

Кроме того, на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе 550-я ракетка мирового тенниса Джульета Пареха еще не отдала своим соперницам ни одного сета.

По теме:
ВИДЕО. Мексиканка исполнила самый сложный прыжок в воду в истории спорта
Только одна теннисистка топ-10 «не пожаловалась» слэмам касательно призовых
16-летняя американка продолжает победное шествие на колумбийском грунте
WTA Богота Коко Гауфф Николь Вайдишова рекорд
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Футбол | 05 апреля 2025, 15:02 0
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины

Ровенский клуб по просьбе соперника транслировал поединок бесплатно

Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
Футбол | 05 апреля 2025, 18:25 4
Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»
Тренер Черноморца: «Ракицкий сделал свое дело: ноль в обороне и ассист»

Кучер добыл первую победу во главе одесской команды

Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу
Футбол | 05.04.2025, 19:15
Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу
Громкая сенсация в Мадриде. Валенсия шокировала Реал на Бернабеу
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
Футбол | 05.04.2025, 08:30
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
Киченок на двух тай-брейках проиграла матч 1/4 финала и покинула Чарльстон
Теннис | 05.04.2025, 06:19
Киченок на двух тай-брейках проиграла матч 1/4 финала и покинула Чарльстон
Киченок на двух тай-брейках проиграла матч 1/4 финала и покинула Чарльстон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2025, 06:01
Теннис
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
04.04.2025, 01:56 2
Футбол
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
05.04.2025, 04:24 4
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
04.04.2025, 10:59
Биатлон
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
04.04.2025, 15:44
Футбол
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
04.04.2025, 14:39
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем