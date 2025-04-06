Джульета Пареха переписала в Боготе сразу несколько теннисных рекордов

Американская теннисистка Джульета Пареха на турнире WTA 250 в Боготе (Колумбия) переписала сразу несколько теннисных рекордов.

16-летняя американка, получив от организаторов wild card на участие в раунде квалификации, стала первой в мире теннисисткой, родившейся в 2009 году, которая вышла в основную сетку турнира WTA.

В возрасте 16 лет и 41 день Джульета стала восьмой самой молодой спортсменкой, которая пробилась в свой первый полуфинал турниров WTA с 2000 года. В этом списке лидирует, закончившая карьеру, бывшая седьмая ракетка мира Николь Вайдишова из Чехии – 15 лет и 108 дней. Из действующих теннисисток впереди третья ракетка рейтинга WTA Коко Гауфф – 15 лет и 208 дней.

Кроме того, на грунтовом турнире WTA 250 в Боготе 550-я ракетка мирового тенниса Джульета Пареха еще не отдала своим соперницам ни одного сета.