16-летняя американка продолжает победное шествие на колумбийском грунте

На грунтовом турнире WTA 250 в Боготе (Колумбия) определились полуфинальные пары.

16-летняя американка Джульета Пареха все еще не отдала на турнире соперницам ни одного сета. На этот раз Джульета переиграла в двух сетах француженку Леолию Жанжан и продолжила беспроигрышную серию.

Польская теннисистка Катаржина Кава оставила вне игры первый номер посева – Марию Боузкову из Чехии.

На турнире осталась только одна сеяная спортсменка, соревнующаяся в родных стенах, колумбийка Камила Осорио.

WTA 250 Богота. Грунт. 1/4 финала

Мария Боузкова (Чехия) [1] – Катаржина Кава (Польша) – 7:5, 1:6, 5:7

Леолия Жанжан (Франция) – Джульета Пареха (США) – 6:7 (5:7), 3:6

Хулия Риера (Аргентина) – Леа Бошкович (Хорватия) – 6:3, 2:6, 6:1

Камила Осорио (Колумбия) [2] – Татьяна Мария (Германия) [6] – 6:1, 6:3

WTA 250 Богота. Полуфинальные пары

Катаржина Кава (Польша) – Джульета Пареха (США)

Камила Осорио (Колумбия) [2] – Хулия Риера (Аргентина)