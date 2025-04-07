УАФ обратилась к УЕФА из-за скандала с мертвым российским футболистом

Украинская ассоциация футбола направила официальное письмо в УЕФА об инциденте, который произошел во время проведения 49-го Конгресса УЕФА в Белграде.

«От имени Украинской ассоциации футбола и всего футбольного сообщества Украины обращаемся к Вам в связи с недавним инцидентом, который произошел во время 49-го очередного Конгресса УЕФА в Белграде, а именно – с персональным составом списка умерших членов европейской футбольной семьи, которые упоминаются в традиционном видеоролике.

Обращаем Ваше внимание, что российский экс-футболист алексей бугаев, упомянутый в предоставленном россии списке для памяти, был добровольцем российской армии во время полномасштабной военной агрессии против Украины. Он сознательно и по своей воле принял решение идти на украинскую землю и убивать невинных украинских людей и погиб в прошлом году именно из-за этих обстоятельств.

Похожая ситуация касается еще одного экс-футболиста – заура казиева, также находившегося в этом списке. Кроме того, казиев выступал за незаконно созданный оккупантами во временно оккупированном Крыму клубе – «тск-таврия».

Война в Украине продолжается с 2022 года до сих пор. Агрессор, оставаясь безнаказанным, ежедневно уносит жизни украинцев – футболистов, тренеров, арбитров, а также десятков тысяч мирных граждан – детей, женщин, пожилых людей – в их домах, больницах, детсадах, на улицах; разрушает спортивную инфраструктуру и уничтожает целые города. И все это делают русские солдаты – такие, как бугаев и казиев.

Украинское футбольное сообщество отмечает, что для европейской футбольной семьи недопустимо и неуместно проявлять уважение таким лицам, ставя их в один ряд с действительно выдающимися футбольными деятелями. Мы настоятельно просим Вашего рассмотрения этого вопроса. Такие вещи не должны иметь место», – говорится в письме.