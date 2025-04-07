Кучер исправляется, Ярмоленко хромает, Ракицкий ассистирует

В битве аутсайдеров – «Ингульца» и «Оболони» – победу праздновали «пивовары». «Заря» одолела в гостях «Ворсклу» на последних секундах встречи. Александр Кучер во главе «Черноморца» одержал премьерную победу. «Динамо» не испытало проблем в игре против «Левого берега», а «Шахтер» – в матче против «Вереса». Дежурную победу одержала и «Александрия».

Разборки тура

Домашние матчи «Ингулец» все еще играет на выезде, поэтому команда и находится так низко в турнирной таблице. В этот раз подопечные Василия Кобина в битве за выживание принимали «Оболонь» на ее арене. И уступили 0:1. Хотя, если говорить в целом об игре, на ничью заслуживали. Но, видать, не заслужили. После этой победы шансы подопечных Сергея Шищенко избежать прямого вылета повысились, тогда как аналогичные шансы «казаков» весьма призрачные, учитывая, что они и дальше будут принимать оппонентов на их аренах.

Развязка тура

«Заря» вырвала победу у «Ворсклы» за несколько секунд до конца добавленного ко второму тайму времени. До этого счет держался ничейным – 1:1. У хозяев отличился Малыш, у гостей – Будковский. Победу подопечным Младена Бартуловича принес точный удар головой Мичина на 90+4 минуте встречи.

Рекорд тура

«Ворскла» проиграла «Заре» седьмой матч подряд. Более неудобного оппонента в УПЛ для полтавской команды нет. И, в свою очередь, для «Зари» в рамках чемпионата страны нет более удобного соперника, нежели «бело-зеленые».

Возвращение тура

Роман Григорчук для Одессы – человек знаковый. Под руководством этого специалиста «моряки» в свое время добились неплохих результатов, удачно выступали и на евроарене. В этом туре Григорчук пожаловал в Одессу уже в ином качестве – во главе ЛНЗ. И проиграл. Его команда не запомнилась абсолютно ничем. Да и сам тренер черкасской команды, в общем-то, тоже ничем не запомнился.

Ассист тура

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Ракицкий впервые после перехода в «Черноморец» вышел в основе. И сразу же отличился результативным действием. Ярослав отметился результативной передачей, после которой труднее было не попасть по воротам, нежели попасть. Скиба попал. Таким образом, «Черноморец» одержал первую победу в последних пяти поединках. И премьерную викторию для нового наставника одесситов Александра Кучера.

Память тура

Перед матчем с «Александрией» «Кривбасс» выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших во время рашистской ракетной атаки на Кривой Рог (четвертого апреля). Игроки криворожской команды вышли на поле с траурными повязками. Перед поединком прошла минута молчания в память о погибших четвертого апреля. Футболисты «Кривбасса» держали в руках таблички с именами погибших.

ФК Кривбасс

Слова тура

После матча с «Александрией» главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о непростой подготовке его подопечных к этому поединку: «Ребята, особенно иностранцы, очень нервничали, потому что они были на базе в то время, когда прогремел взрыв. Этот удар был не очень далеко от базы, поэтому отреагировали так – думаю, испугались. Перед отъездом в Александрию я много разговаривал с ребятами, особенно с иностранцами. Украинцы – нам деваться некуда, мы все равно будем до конца. Игра показала, что все это не отразилось на футболистах».

Цифра тура

В конце первого тайма матча «Динамо» – «Левый берег» счет открыл вингер «бело-синих» Ярмоленко. Для 35-летнего ветерана «Динамо» этот забитый мяч – первый в нынешнем году в УПЛ. А в общем теперь на счету Ярмоленко 111 мячей в чемпионатах страны.

Празднование тура

Поставив свой «автограф» в воротах «Левого берега», лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко весьма своеобразно отпраздновал свой забитый мяч: в стиле хромающего дедушки. Наверное, это такой ответ динамовского ветерана критикам.

Прорыв тура

Полузащитник «Динамо» Шапаренко в последнее время не радовал результативной игрой. Возможно, причина в последствиях травмы. А возможно, еще в чем-то. В матче против «Левого берега» Николая наконец-то прорвало: он отличился результативным действием впервые с ноября прошлого года (на его счету забитый мяч).

Разгром тура

Несмотря на статус фаворита, «Шахтеру» поначалу пришлось очень непросто в игре против «Вереса». Первый тайм матча завершился нулевой ничьей. В перерыве главный тренер «горняков» Марино Пушич устроил своим подопечным «мозговую атаку». И она дала свои плоды. Во второй половине встречи дончане забили сразу три сухих мяча в ворота «народного клуба». Почин положил Кевин в середине тайма, а в концовке встречи отличились Судаков и Траоре.

Мотивация тура

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич после матча с «Вересом» отметил, что после первого тайма он был «абсолютно недоволен», о чем высказался подопечным в перерыве игры: «Я не могу рассказать, что сказал в перерыве своим игрокам. Но дело не только в том, чтобы что-то сказать команде. Моя задача – также помочь команде изменить ситуацию к лучшему. Происходящее в раздевалке должно там и оставаться. Если мы знаем, что играли плохо в первом тайме – это моя ответственность. Я должен помочь команде найти правильный путь, чтобы изменить игру и выиграть матч. И именно это произошло во втором тайме после нашего разговора. И я рад видеть, что мои игроки это восприняли. Они слушали и действительно пытались воплотить все то, что я просил. И за второй тайм они заслуживают комплиментов».

ВАР тура

На последних минутах матча «Колос» – «Рух» футболисты ковалевской команды имели все основания рассчитывать на пенальти, когда после удара мяч угодил в пределах штрафной площади в руку Слюбику. Но арбитр встречи Кубряк вместо пенальти сначала поставил штрафной удар в сторону ворот «Руха», однако после просмотра «телевизора» отменил свое решение, указав на удар от ворот.

Ничья тура

ФК Полесье

Единственная ничья в туре зафиксирована в поединке «Полесья» и «Карпат». Первый тайм не изобиловал опасными моментами и закономерно завершился без забитых мячей. Во второй половине встречи команды обменялись голами. Первыми отличились гости – Чачуа завершил затяжную атаку сильным и точным ударом. Под занавес встречи хозяева сумели сравнять счет – благодаря точному удару Гуцуляка с одиннадцатиметровой точки.

Символическая сборная тура