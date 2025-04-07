Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наполи прервал победную серию Болоньи в Италии
Чемпионат Италии
Болонья
07.04.2025 21:45 – FT 1 : 1
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 апреля 2025, 23:45 | Обновлено 08 апреля 2025, 00:24
86
1

Наполи прервал победную серию Болоньи в Италии

Неаполитанцы сыграли вничью 1:1

07 апреля 2025, 23:45 | Обновлено 08 апреля 2025, 00:24
86
1
Наполи прервал победную серию Болоньи в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Болонья – Наполи

В понедельник, 7 апреля, прошел матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Болонья» и «Наполи».

Игра прошла в Болонье на стадионе «Ренато Даль'Ара». Команды сыграли вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Открыли счет в матче гости на 18-й минуте, забил Франк Ангисса. Отыграться «Болонья» сумела во втором тайме – на 64-й минуте точный удар нанес Дан Ндойе.

«Наполи» прервал шестиматчевую победную cерию «Болоньи» и сохранил шансы на чемпионство – отставание от лидера «Интера» всего три очка. «Болонья» занимает четвертое место, имея в активе 57 очков.

Серия А. 7 апреля, 31-й тур.

Болонья – Наполи – 1:1

Голы: Ндойе, 64 - Ангисса, 18.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

По теме:
Народный депутат Украины обратился к Довбику. Футболист ответил
Касается Довбика. Шомуродов рассказал, о чем его попросил Раньери
РАНЬЕРИ: «Довбику надо начать этим заниматься»
чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи Болонья Андре-Франк Замбо-Ангисса Дан Ндойе
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Футбол | 07 апреля 2025, 19:44 57
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика

Отмечается, что результат пробы В подтвердил пробу А

Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Бокс | 07 апреля 2025, 08:13 1
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок

Арнольд Хегай отстранен до 4 сентября 2025 года

Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Бокс | 07.04.2025, 00:23
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Сороки загнали лисиц в нору. Ньюкасл разгромив Лестер и догнал Челси
Футбол | 07.04.2025, 23:59
Сороки загнали лисиц в нору. Ньюкасл разгромив Лестер и догнал Челси
Сороки загнали лисиц в нору. Ньюкасл разгромив Лестер и догнал Челси
Наставник Буковины недоволен проведением матча с Динамо во Львове
Футбол | 07.04.2025, 17:51
Наставник Буковины недоволен проведением матча с Динамо во Львове
Наставник Буковины недоволен проведением матча с Динамо во Львове
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Нічия на користь конкурентів. Та і взагалі, тур якийсь нічийний вийшов
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
Роналдо назвал восемь лучших футболистов и истории. Есть неожиданность
07.04.2025, 00:04 3
Футбол
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 10
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
06.04.2025, 08:50 11
Футбол
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
В Александрии назвали клуб, который сделал предложение по Калюжному
06.04.2025, 09:34 2
Футбол
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
07.04.2025, 07:47 8
Бокс
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
06.04.2025, 09:17 22
Бокс
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
07.04.2025, 02:53
Бокс
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем