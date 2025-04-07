Наполи прервал победную серию Болоньи в Италии
Неаполитанцы сыграли вничью 1:1
В понедельник, 7 апреля, прошел матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Болонья» и «Наполи».
Игра прошла в Болонье на стадионе «Ренато Даль'Ара». Команды сыграли вничью 1:1.
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Открыли счет в матче гости на 18-й минуте, забил Франк Ангисса. Отыграться «Болонья» сумела во втором тайме – на 64-й минуте точный удар нанес Дан Ндойе.
«Наполи» прервал шестиматчевую победную cерию «Болоньи» и сохранил шансы на чемпионство – отставание от лидера «Интера» всего три очка. «Болонья» занимает четвертое место, имея в активе 57 очков.
Серия А. 7 апреля, 31-й тур.
Болонья – Наполи – 1:1
Голы: Ндойе, 64 - Ангисса, 18.
⏹️ Full time: #BolognaNapoli 1-1— Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 7, 2025
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/1lqdYNhax7
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