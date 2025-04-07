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Чемпионат Италии
Болонья
07.04.2025 21:45 - : -
Наполи
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Италия
07 апреля 2025, 07:44 | Обновлено 07 апреля 2025, 07:45
182
0

Болонья – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 7 апреля в 21:45 по Киеву

07 апреля 2025, 07:44 | Обновлено 07 апреля 2025, 07:45
182
0
Болонья – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

7 апреля на «Ренато Далль Ара» пройдет матч 31-го тура Серии А Италии, в котором «Болонья» встретится с «Наполи». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Болонья

Команда стала одной из сенсаций прошлого сезона. Ей тогда все же повезло, ведь все же спор за четвертое место в итоге был проигран более опытной Аталанте. Но как раз сменили формат Лиги чемпионов, и одну из дополнительных путевок в 2024-м году отдали в УЕФА именно итальянцам - она и досталась Болонье.

Клуб при этом остался без ведущих футболистов, Зиркзее и Калафьори, да и Тиаго Мотта отправился тренировать Ювентус. В итоге дебют в Лиге чемпионов получился неудачным. Но при этом на внутренней арене новый наставник, Итальяно, к весне показывал хорошие результаты. В кубке как раз на этой неделе в первом полуфинале с Эмполи досрочно закрыли вопросы, выиграв 3:0 на выезде. Параллельно ряд побед в Серии А позволила подняться на 4-е место. И не допустили осечки с Венецией, хотя и забили только однажды.

Наполи

Клуб в 2023-м году взял первое скудетто за десятилетия. Но понимая, как быстро сдают футболисты, Спаллетти покинул проект сразу после оформления титула. И не зря, ведь в следующем розыгрыша, меняя наставников, откатились аж на 10-е место.

В таких условиях, когда еще и лидеры убегали (Зелински и Осимхен летом, Хвича в январе), поднимать команду вызвался Антонио Конте. После его появления в Неаполе получилось заметно прибавить, хотя стабильности не хватает. В кубке проиграли Лацио еще в декабре. А в Серии А с февраля победить получилось только Фиорентину. Даже с новичком-аутсайдером, Венецией, была нулевая ничья. После паузы с Миланом зато быстро забили дважды, и в итоге выиграли важный поединок 2:1.

Статистика личных встреч

У Болоньи получалось не проигрывать трижды кряду. Но в августе Конте разгромил этого соперника со счетом 3:0.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество гостям. Но и хозяева на пике формы - остановимся на варианте с обе забьют (коэффициент - 2,0).

Прогноз Sport.ua
Болонья
7 апреля 2025 -
21:45
Наполи
Обе забьют 2.00 Сделать ставку

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Болонья Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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