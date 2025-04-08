Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болонья – Наполи – 1:1. Интер остался спокойным. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Болонья
07.04.2025 21:45 – FT 1 : 1
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 апреля 2025, 02:40 | Обновлено 08 апреля 2025, 02:44
23
0

Болонья – Наполи – 1:1. Интер остался спокойным. Видео голов и обзор матча

Завершились матчи 31-го тура Серии А

08 апреля 2025, 02:40 | Обновлено 08 апреля 2025, 02:44
23
0
Болонья – Наполи – 1:1. Интер остался спокойным. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 7 апреля, состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Болонья» и «Наполи».

Игра проходила в Болонье на стадионе «Ренато Даль'Ара». Команды сыграли вничью - 1:1.

У игроков «Наполи» была прекрасная возможность приблизиться к миланскому «Интеру», ведь тот также потерял очки в 31-м туре.

«Неаполитанцы» открыли счет на 18-й минуте усилиями Франка Ангиссы. Но игроки «Болоньи» в этом сезоне выступают очень хорошо, и на 64-й минуте Дан Ндойе сравнял счет.

Серия А. 7 апреля, 31-й тур.

Болонья – Наполи – 1:1

Голы: Ндойе, 64 - Ангисса, 18.

Відео голів та огляд матчу

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Болонья).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи).
По теме:
Интересное достижение в сезоне. Фрэнк Ангисса сравнялся с Мактоминеем
Девять матчей без побед. Осасуна не удержала перевес над Леганесом
Наполи прервал победную серию Болоньи в Италии
Серия A Наполи Болонья чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Андре-Франк Замбо-Ангисса Дан Ндойе
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Футбол | 07 апреля 2025, 08:50 16
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией
Гвардиола решил подписать звезду сборной Украины после матчей с Бельгией

Пеп хочет видеть в команде Андрея Лунина

Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику
Футбол | 07 апреля 2025, 21:00 7
Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику
Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику

Франческо прибыл в москву

Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Теннис | 07.04.2025, 08:29
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Бывшая первая ракетка мира объявила, что ждет третьего ребенка
Таблица УПЛ после 23-го тура. Полесье потеряло очки в борьбе за еврокубки
Футбол | 08.04.2025, 00:12
Таблица УПЛ после 23-го тура. Полесье потеряло очки в борьбе за еврокубки
Таблица УПЛ после 23-го тура. Полесье потеряло очки в борьбе за еврокубки
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Бокс | 07.04.2025, 07:47
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Леннокс Льюис назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»
07.04.2025, 02:53
Бокс
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
07.04.2025, 00:23
Бокс
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
06.04.2025, 09:17 23
Бокс
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 9
Футбол
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
07.04.2025, 06:25
Футбол
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
07.04.2025, 01:12
Футбол
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
Источник: стал известен результат пробы В у Мудрика
07.04.2025, 19:44 70
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем