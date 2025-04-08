Болонья – Наполи – 1:1. Интер остался спокойным. Видео голов и обзор матча

В понедельник, 7 апреля, состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Болонья» и «Наполи».

Игра проходила в Болонье на стадионе «Ренато Даль'Ара». Команды сыграли вничью - 1:1.

У игроков «Наполи» была прекрасная возможность приблизиться к миланскому «Интеру», ведь тот также потерял очки в 31-м туре.

«Неаполитанцы» открыли счет на 18-й минуте усилиями Франка Ангиссы. Но игроки «Болоньи» в этом сезоне выступают очень хорошо, и на 64-й минуте Дан Ндойе сравнял счет.

Серия А. 7 апреля, 31-й тур.

Болонья – Наполи – 1:1

Голы: Ндойе, 64 - Ангисса, 18.

Відео голів та огляд матчу