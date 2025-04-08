Болонья – Наполи – 1:1. Интер остался спокойным. Видео голов и обзор матча
Завершились матчи 31-го тура Серии А
В понедельник, 7 апреля, состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Болонья» и «Наполи».
Игра проходила в Болонье на стадионе «Ренато Даль'Ара». Команды сыграли вничью - 1:1.
У игроков «Наполи» была прекрасная возможность приблизиться к миланскому «Интеру», ведь тот также потерял очки в 31-м туре.
«Неаполитанцы» открыли счет на 18-й минуте усилиями Франка Ангиссы. Но игроки «Болоньи» в этом сезоне выступают очень хорошо, и на 64-й минуте Дан Ндойе сравнял счет.
Серия А. 7 апреля, 31-й тур.
Болонья – Наполи – 1:1
Голы: Ндойе, 64 - Ангисса, 18.
Відео голів та огляд матчу
События матча
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