Секрет успеха Болоньи: последовательность важнее звезд

Эта история, старая как мир, по крайней мере, в футбольном плане. Если у скромного клуба есть впечатляющий тренер и такие же игроки, рано или поздно он должен будет отпустить их в более крупные клубы с большими деньгами и начинать все сначала. У «Болоньи» был великолепный прошлый сезон под руководством Тьяго Мотты. «Россоблу» заняли пятое место в Серии А и впервые вышли в Лигу чемпионов. Они опередили на 5 очков «Рому», на 7 — «Лацио» и на целых 15 — «Наполи», хотя тогдашние чемпионы провалили всю кампанию.

Игра команды под руководством Мотты принесла много поклонников и ей, и ему, поэтому неудивительно, что прошлым летом тренер перешел в «Ювентус». Вместе с ним клуб покинули защитник Риккардо Калафьори и форвард Джошуа Зиркзе, которые были ключевыми игроками для «россоблу». Казалось, что «Болонья» не сможет повторить успех прошлого сезона, учитывая столь существенные кадровые потери. Но, как оказалось, с командой все в порядке.

Начало сезона было не очень удачным: «Болонья» выиграла всего 1 из своих первых 11 матчей во всех турнирах, хотя 7 ничьих за тот же период также говорили о том, что эту команду по-прежнему трудно победить. Три поражения «россоблу» в этих первых 11 поединках были от «Наполи», «Ливерпуля» и «Астон Виллы». Однако с тех пор дела пошли на лад. После 30-ти туров Серии А «красно-синие» расположились на 4-м месте в турнирной таблице, опережая в том числе «Ювентус», который уже отправил Мотту в отставку.

Прогресс «Болоньи» за последние месяцы был впечатляющим. В 2025 году только «Рома» набрала больше очков в чемпионате Италии (32), чем «россоблу» (28). Они выдали победную серию из пяти матчей в Серии А лишь во второй раз за последние 55 лет. В прошлом сезоне «красно-синие» выиграли 6 поединков подряд в период с февраля по март. В этих пяти матчах «Болонья» обыграла «Милан» со счетом 2:1 и разгромила «Лацио» (5:0). Это был первый раз с февраля 1997 года, когда «россоблу» выиграли матч национального первенства с разницей в 5 мячей и более.

Как «красно-синим» удалось вернуться на победный путь после потери тренера и важных игроков? Большую роль в последних успехах клуба играет технический директор Джованни Сартори, который имел опыт создания впечатляющих команд с небольшим бюджетом в «Кьево» и «Аталанте» до прихода в «Болонью» в 2022 году. Работая вместе с бывшим нападающим «россоблу» и нынешним спортивным директором клуба Марко Ди Вайо, он должен был найти еще одного талантливого специалиста, чтобы заменить Мотту. Тот был молодым тренером со свежими идеями, и решение сделать ставку на него окупилось сторицей.

Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Итальяно

Ожидалось, что «красно-синие» пойдут тем же путем при выборе нового наставника для команды. Однако «Болонья» наняла более опытного Винченцо Итальяно, который покинул «Фиорентину» после того, как привел ее к двум подряд финалам Лиги конференций. «Фиалки» проиграли оба матча за трофей, но работу специалиста все равно оценивали высоко. Ожидалось, что Итальяно после «Фиорентины» возглавит один из топ-клубов Серии А, но «россоблу» первыми обеспечили себе его услуги. Несмотря на некоторые колебания, это, похоже, было еще одно правильное решение со стороны Сартори и его команды.

Итальяно сохранил ту же схему 4-2-3-1, которую Мотта использовал с большим эффектом, и на данный момент он почти в точности соответствует результатам своего предшественника. У «Болоньи» всего на 1 очко меньше, чем на том же этапе прошлого сезона. «Россоблу» лишь второй раз в 3-очковую эпоху смогли набрать более 50 баллов за 30 туров. Несмотря на потерю Зиркзе, который был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне Серии А с 11 голами, «россоблу» уже забили 50 мячей – всего на 4 меньше, чем за всю предыдущую кампанию. Вероятно, это связано с большей активностью в атаке. «Красно-синие» в среднем наносят 13,8 удара по воротам за матч по сравнению с 12,6 в прошлом сезоне.

С другой стороны, «Болонья» уже пропустила на 2 гола больше (34), чем за весь прошлый сезон (32), хотя допускает по своим воротам на 2 удара меньше в среднем за игру (8,8), чем в предыдущей кампании (10,8). «Россоблу» сталкиваются с наименьшим количеством ударов по своим воротам среди всех команд Серии А (261). Главная проблема заключается в том, что в этом сезоне они позволяют соперникам создавать более надежные моменты, чем раньше. В результате этого оппоненты чаще реализовывают свои моменты в текущем сезоне – 11,9% ударов без учета пенальти, по сравнению с 7% в предыдущей кампании.

В прошлом сезоне под руководством Мотты «красно-синие» владели мячом в среднем 58,3% времени за матч. Только у «Наполи (61,3%) этот показатель был выше. Под руководством Итальяно их среднее владение мячом в Серии А снизилось совсем немного до 58,2%. Только у «Интера» (59,7%) и «Ювентуса» (59,2%) эти показатели выше. Но главное изменение заключается в том, где именно они владеют мячом. Тут интересно будет взглянуть на показатель field tilt, который измеряет территориальное доминирование команд на половине поля соперника. В прошлом сезоне field tilt «Болоньи» составлял 55,8% игрового времени (седьмой по величине в лиге), но под руководством Итальяно он увеличился до 64,5% (третий по величине).

Getty Images/Global Images Ukraine. Рикардо Орсолини – лучший бомбардир Болоньи в нынешнем сезоне

Точность передач «россоблу» в играх Серии А в этом сезоне снизилась с 86,5% до 83,6%, но есть один очевидный фактор, способствующий этому: они пытаются делать гораздо больше длинных передач, чем при Мотте. «Красно-синие» выполняют больше длинных передач, чем любая другая команда Серии А в этом сезоне (1441). Они также пытаются делать больше проникающих передач. В прошлом сезоне «Болонья» была 14-й в Серии А по этому показателю, а в нынешней кампании занимает 3-е место. «Россоблу» также эффективно используют фланги с разницей всего в 1% между действиями по левому (37,5%) и правому (38,5%), что делает их непредсказуемыми для защиты соперника.

У этой команды есть все для дальнейших успехов. Пятая позиция в лиге в прошлом сезоне позволила «Болонье» квалифицироваться в Лигу чемпионов, но в этот раз им, вероятно, придется превзойти себя, если они хотят вернуться в ЛЧ, поскольку Италия вряд ли снова получит дополнительное место в турнире. Но шансы есть. По данным суперкомпьютера Opta, «россоблу» с вероятностью 24,4% финишируют в четверке лучших команд Италии. Не стоит также забывать, что они фактически гарантировали себе место в финале Кубка Италии, разгромив «Эмполи» в первом матче со счетом 3:0. Если «красно-синие» финишируют в топ-4 и/или впервые с 1974 года выиграют трофей Кубка Италии, то празднования в городе могут превзойти прошлогодние, когда на площади Пьяцца Маджоре собралось около 40 тысяч человек.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst