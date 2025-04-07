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  4. Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику
Италия
07 апреля 2025, 21:00 |
1262
3

Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику

Франческо прибыл в москву

07 апреля 2025, 21:00 |
1262
3
Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легендарный экс-нападающий римской «Ромы» и национальной сборной Италии Франческо Тотти посетил россию.

Чемпион мира 2006 года прибыл в москву. Итальянец посетит церемонию вручения премии от РБ. Мероприятие состоится завтра, 8 апреля.

В россию на церемонию награждения букмекеров регулярно приезжают топовые футболисты прошлого. Ранее на эти мероприятия приглашали Алессандро Дель Пьеро, Луиша Фигу, Эммануэля Адебайора и Кафу.

Ранее легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти прокомментировал свое позорное решение посетить россию.

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Франческо Тотти Рома Рим российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: il Romanista
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cooperchack
Был легендой,стал х.у.е.с.о.сом
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