Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику
Франческо прибыл в москву
Легендарный экс-нападающий римской «Ромы» и национальной сборной Италии Франческо Тотти посетил россию.
Чемпион мира 2006 года прибыл в москву. Итальянец посетит церемонию вручения премии от РБ. Мероприятие состоится завтра, 8 апреля.
В россию на церемонию награждения букмекеров регулярно приезжают топовые футболисты прошлого. Ранее на эти мероприятия приглашали Алессандро Дель Пьеро, Луиша Фигу, Эммануэля Адебайора и Кафу.
Ранее легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти прокомментировал свое позорное решение посетить россию.
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