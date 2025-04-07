Тотти совершил позорный поступок. Это не понравится Довбику

Легендарный экс-нападающий римской «Ромы» и национальной сборной Италии Франческо Тотти посетил россию.

Чемпион мира 2006 года прибыл в москву. Итальянец посетит церемонию вручения премии от РБ. Мероприятие состоится завтра, 8 апреля.

В россию на церемонию награждения букмекеров регулярно приезжают топовые футболисты прошлого. Ранее на эти мероприятия приглашали Алессандро Дель Пьеро, Луиша Фигу, Эммануэля Адебайора и Кафу.

Ранее легендарный итальянский экс-футболист Франческо Тотти прокомментировал свое позорное решение посетить россию.