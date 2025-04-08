Таблица УПЛ после 23-го тура. Полесье потеряло очки в борьбе за еврокубки

С 4 по 7 апреля состоялись матчи 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Две заключительных поединка тура прошли в понедельник, 7 апреля.

Топ-тройка – Динамо, Александрия и Шахтер – осталась без изменений, все три команды взяли по 3 очка в 23-м туре.

Динамо продолжает лидировать с 57 очками, Александрия с 53 баллами занимает второе место. Шахтер с 47 пунктами замыкает топ-3, имея игру в запасе.

Житомирское Полесье потеряло важные очки в борьбе за еврокубки, сыграв вничью с львовскими Карпатами (1:1).

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (57), Александрия (53), Шахтер (47), Полесье (38), Кривбасс (35), Заря, Карпаты (по 32), Верес (по 29).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 21), Черноморец (18), Ингулец (16).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур

04.04. 15:30. Ингулец Петрово – Оболонь Киев – 0:1

– 0:1 05.04. 13:00. Ворскла Полтава – Заря Луганск – 1:2

– 1:2 05.04. 15:30. Черноморец Одесса – ЛНЗ Черкассы – 1:0

– ЛНЗ Черкассы – 1:0 06.04. 13:00. Александрия – Кривбасс Кривой Рог – 1:0

– Кривбасс Кривой Рог – 1:0 06.04. 15:30. Динамо Киев – Левый Берег Киев – 2:0

– Левый Берег Киев – 2:0 06.04. 18:00. Шахтер Донецк – Верес Ровно – 3:0

– Верес Ровно – 3:0 07.04. 15:30. Колос Ковалевка – Рух Львов – 0:1

– 0:1 07.04. 18:00. Полесье Житомир – Карпаты Львов – 1:1

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 23 17 6 0 48 - 15 57 2 Александрия 23 16 5 2 35 - 16 53 3 Шахтер Донецк 22 14 5 3 51 - 16 47 4 Полесье 23 10 8 5 31 - 23 38 5 Кривбасс 21 10 5 6 24 - 20 35 6 Карпаты Львов 23 9 6 8 28 - 24 33 7 Заря 22 10 2 10 27 - 29 32 8 Верес 23 7 8 8 27 - 31 29 9 Рух Львов 23 7 8 8 23 - 20 29 10 ЛНЗ Черкассы 23 7 4 12 22 - 31 25 11 Левый берег 22 6 4 12 12 - 24 22 12 Колос Ковалевка 23 4 9 10 16 - 20 21 13 Оболонь 23 5 6 12 13 - 37 21 14 Ворскла 23 5 6 12 18 - 30 21 15 Черноморец 23 5 3 15 15 - 35 18 16 Ингулец 22 3 7 12 15 - 34 16 Полная таблица

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