Таблица УПЛ после 23-го тура. Полесье потеряло очки в борьбе за еврокубки
Вечером 7 апреля завершен очередной тур Украинской Премьер-лиги
С 4 по 7 апреля состоялись матчи 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Две заключительных поединка тура прошли в понедельник, 7 апреля.
Топ-тройка – Динамо, Александрия и Шахтер – осталась без изменений, все три команды взяли по 3 очка в 23-м туре.
Динамо продолжает лидировать с 57 очками, Александрия с 53 баллами занимает второе место. Шахтер с 47 пунктами замыкает топ-3, имея игру в запасе.
Житомирское Полесье потеряло важные очки в борьбе за еврокубки, сыграв вничью с львовскими Карпатами (1:1).
Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (57), Александрия (53), Шахтер (47), Полесье (38), Кривбасс (35), Заря, Карпаты (по 32), Верес (по 29).
Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 21), Черноморец (18), Ингулец (16).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур
- 04.04. 15:30. Ингулец Петрово – Оболонь Киев – 0:1
- 05.04. 13:00. Ворскла Полтава – Заря Луганск – 1:2
- 05.04. 15:30. Черноморец Одесса – ЛНЗ Черкассы – 1:0
- 06.04. 13:00. Александрия – Кривбасс Кривой Рог – 1:0
- 06.04. 15:30. Динамо Киев – Левый Берег Киев – 2:0
- 06.04. 18:00. Шахтер Донецк – Верес Ровно – 3:0
- 07.04. 15:30. Колос Ковалевка – Рух Львов – 0:1
- 07.04. 18:00. Полесье Житомир – Карпаты Львов – 1:1
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|23
|17
|6
|0
|48 - 15
|57
|2
|Александрия
|23
|16
|5
|2
|35 - 16
|53
|3
|Шахтер Донецк
|22
|14
|5
|3
|51 - 16
|47
|4
|Полесье
|23
|10
|8
|5
|31 - 23
|38
|5
|Кривбасс
|21
|10
|5
|6
|24 - 20
|35
|6
|Карпаты Львов
|23
|9
|6
|8
|28 - 24
|33
|7
|Заря
|22
|10
|2
|10
|27 - 29
|32
|8
|Верес
|23
|7
|8
|8
|27 - 31
|29
|9
|Рух Львов
|23
|7
|8
|8
|23 - 20
|29
|10
|ЛНЗ Черкассы
|23
|7
|4
|12
|22 - 31
|25
|11
|Левый берег
|22
|6
|4
|12
|12 - 24
|22
|12
|Колос Ковалевка
|23
|4
|9
|10
|16 - 20
|21
|13
|Оболонь
|23
|5
|6
|12
|13 - 37
|21
|14
|Ворскла
|23
|5
|6
|12
|18 - 30
|21
|15
|Черноморец
|23
|5
|3
|15
|15 - 35
|18
|16
|Ингулец
|22
|3
|7
|12
|15 - 34
|16
📊 Инфографика
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