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Украина. Премьер лига
08 апреля 2025, 00:12 | Обновлено 08 апреля 2025, 01:01
307
2

Таблица УПЛ после 23-го тура. Полесье потеряло очки в борьбе за еврокубки

Вечером 7 апреля завершен очередной тур Украинской Премьер-лиги

08 апреля 2025, 00:12 | Обновлено 08 апреля 2025, 01:01
307
2
Таблица УПЛ после 23-го тура. Полесье потеряло очки в борьбе за еврокубки
ФК Полесье

С 4 по 7 апреля состоялись матчи 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Две заключительных поединка тура прошли в понедельник, 7 апреля.

Топ-тройка – Динамо, Александрия и Шахтер – осталась без изменений, все три команды взяли по 3 очка в 23-м туре.

Динамо продолжает лидировать с 57 очками, Александрия с 53 баллами занимает второе место. Шахтер с 47 пунктами замыкает топ-3, имея игру в запасе.

Житомирское Полесье потеряло важные очки в борьбе за еврокубки, сыграв вничью с львовскими Карпатами (1:1).

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (57), Александрия (53), Шахтер (47), Полесье (38), Кривбасс (35), Заря, Карпаты (по 32), Верес (по 29).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь, Ворскла (по 21), Черноморец (18), Ингулец (16).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • 🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • 🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 23-й тур

  • 04.04. 15:30. Ингулец Петрово – Оболонь Киев – 0:1
  • 05.04. 13:00. Ворскла Полтава – Заря Луганск – 1:2
  • 05.04. 15:30. Черноморец Одесса – ЛНЗ Черкассы – 1:0
  • 06.04. 13:00. Александрия – Кривбасс Кривой Рог – 1:0
  • 06.04. 15:30. Динамо Киев – Левый Берег Киев – 2:0
  • 06.04. 18:00. Шахтер Донецк – Верес Ровно – 3:0
  • 07.04. 15:30. Колос Ковалевка – Рух Львов – 0:1
  • 07.04. 18:00. Полесье Житомир – Карпаты Львов – 1:1

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 23 17 6 0 48 - 15 57
2 Александрия 23 16 5 2 35 - 16 53
3 Шахтер Донецк 22 14 5 3 51 - 16 47
4 Полесье 23 10 8 5 31 - 23 38
5 Кривбасс 21 10 5 6 24 - 20 35
6 Карпаты Львов 23 9 6 8 28 - 24 33
7 Заря 22 10 2 10 27 - 29 32
8 Верес 23 7 8 8 27 - 31 29
9 Рух Львов 23 7 8 8 23 - 20 29
10 ЛНЗ Черкассы 23 7 4 12 22 - 31 25
11 Левый берег 22 6 4 12 12 - 24 22
12 Колос Ковалевка 23 4 9 10 16 - 20 21
13 Оболонь 23 5 6 12 13 - 37 21
14 Ворскла 23 5 6 12 18 - 30 21
15 Черноморец 23 5 3 15 15 - 35 18
16 Ингулец 22 3 7 12 15 - 34 16
Полная таблица

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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romario1501
Полісся не втратило, їм судєйка очко подарував.
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Fitness.sports
Полесье все силы на полуфинал направит. Чтоб играть в домашнем финале кубка Украины.
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