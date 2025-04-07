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Лестер
07.04.2025 22:00 – FT 0 : 3
Ньюкасл
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Англия
07 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 08 апреля 2025, 00:06
109
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Сороки загнали лисиц в нору. Ньюкасл разгромив Лестер и догнал Челси

Джейкоб Мерфи оформил дубль в дебюте, а затем отличился Харви Барнс

07 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 08 апреля 2025, 00:06
109
0
Сороки загнали лисиц в нору. Ньюкасл разгромив Лестер и догнал Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейкоб Мерфи

Вечером 7 апреля состоялся заключительный матч 31-го тура АПЛ.

«Лестер» принимал «Ньюкасл» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Сороки загнали лисиц в нору, отгрузив на выезде соперникам три мяча (3:0).

Джейкоб Мерфи оформил дубль в дебюте матча, а на 34-й минуте отличился Харви Барнс.

Ньюкасл догнал Челси в топ-пятерке (по 53 очка), при этом 5-е место с большой вероятностью даст в Англии путевку в ЛЧ.

Лестер безнадежно застрял в зоне вылета (19-я позиция, 17 очков).

АПЛ. 31-й тур, 7 апреля

Лестер – Ньюкасл – 0:3

Голы: Джейкоб Мерфи, 2, 11, Харви Барнс, 34

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чемпионат Англии по футболу Ньюкасл Английская Премьер-лига Лестер Джейкоб Мерфи Харви Барнс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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