Лестер – Ньюкасл – 0:3. Кто оформил дубль для сорок? Видео голов и обзор

Вечером 7 апреля состоялся заключительный матч 31-го тура АПЛ.

«Лестер» принимал «Ньюкасл» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр».

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Сороки загнали лисиц в нору, отгрузив на выезде соперникам три мяча (3:0).

Джейкоб Мерфи оформил дубль в дебюте матча, а на 34-й минуте отличился Харви Барнс.

Ньюкасл догнал Челси в топ-пятерке (по 53 очка), при этом 5-е место с большой вероятностью даст в Англии путевку в ЛЧ.

Лестер безнадежно застрял в зоне вылета (19-я позиция, 17 очков).

АПЛ. 31-й тур, 7 апреля

Лестер – Ньюкасл – 0:3

Голы: Джейкоб Мерфи, 2, 11, Харви Барнс, 34

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