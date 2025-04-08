Лестер – Ньюкасл – 0:3. Кто оформил дубль для сорок? Видео голов и обзор
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Вечером 7 апреля состоялся заключительный матч 31-го тура АПЛ.
«Лестер» принимал «Ньюкасл» на домашнем стадионе «Кинг Пауэр».
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Сороки загнали лисиц в нору, отгрузив на выезде соперникам три мяча (3:0).
Джейкоб Мерфи оформил дубль в дебюте матча, а на 34-й минуте отличился Харви Барнс.
Ньюкасл догнал Челси в топ-пятерке (по 53 очка), при этом 5-е место с большой вероятностью даст в Англии путевку в ЛЧ.
Лестер безнадежно застрял в зоне вылета (19-я позиция, 17 очков).
АПЛ. 31-й тур, 7 апреля
Лестер – Ньюкасл – 0:3
Голы: Джейкоб Мерфи, 2, 11, Харви Барнс, 34
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События матча
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