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06 апреля 2025, 11:51 |
72
0

Лестер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 7 апреля в 22:00 по Киеву

06 апреля 2025, 11:51 |
72
0
Лестер – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Лестер

В понедельник, 7 апреля, состоится матч 31-го тура АПЛ «Лестер» – «Ньюкасл». Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Лестер

Кризис в игре «Лестера» продолжается. Команда последний раз побеждала в АПЛ 26 января. Тогда «Лестер» со счетом 2:1 обыграл «Тоттенхэм». А затем последовала серия из семи поражений подряд, которую прервать пока не удается. Мало того, в этих семи матчах «Лестер» не забивал, пропустив при этом 18 мячей. В турнирной таблице «Лестер» занимает 19 место и практически лишился шансов на спасение. От 17 места, которое занимает «Вулверхэмптон», «Лестер» отстает на 15 очков.

Ньюкасл

Этот сезон уже можно считать для «Ньюкасла» удачным. Команда выиграла Кубок Английской лиги, обыграв в финале «Ливерпуль». В чемпионате дела идут не столь гладко, но тоже сравнительно неплохо. «Ньюкасл» в двух предыдущих турах одержал победы над «Вест Хэмом» (1:0) и «Брентфордом» (2:1). В турнирной таблице команда занимает седьмое место, но плотность такова, что всего одна победа может поднять «Ньюкасл» в зону Лиги чемпионов. И матч с аутсайдером, которым является «Лестер», лучшая возможность для этого.

Личные встречи

В матче первого круга «Ньюкасл» разгромил «Лестер» со счетом 4:0. В последних пяти поединках «Лестер» лишь один раз избежал поражения, сыграв вничью. Остальные матчи выиграл «Ньюкасл».

«Лестер» – «Ньюкасл»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Лестер» забивает в среднем по 0,73 гола за игру. Средняя результативность «Ньюкасла» в гостях составляет 1,53 гола за матч.

Возможные составы

  • «Лестер»: Хермансен, Томас, Коуди, Фас, Эль-Ханнус, Дака, Кристиансен, Джастин, Сумаре, Ндиди, Варди.
  • «Ньюкасл»: Поуп, Ливраменто, Триппьер, Берн, Шер, Тонали, Гимараэс, Жолинтон, Барнс, Мерфи, Исак.

Прогноз

«Ньюкасл» не должен испытать особых трудностей. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,71.

Прогноз Sport.ua
Лестер
7 апреля 2025 -
22:00
Ньюкасл
Тотал больше 2,5 1,71 Сделать ставку
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Лестер Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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