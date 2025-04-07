Один из лидеров УПЛ предложил свой стадион для домашних матчей Ингульца

Футбольный клуб «Александрия» предложила «Ингульцу» сыграть домашние матчи текущего сезона на собственном стадионе – «Ника».

Журналист Владимир Зверов сообщил, что руководство одного из лидеров Украинской Премьер-лиги готово разделить арену с другой командой. Реакция «Ингульца» пока неизвестна.

До окончания текущего сезона УПЛ подопечные Василия Кобина должны провести восемь домашних матчей. В этих поединках соперниками станут «Карпаты», ЛНЗ, «Заря», «Александрия», «Динамо», «Шахтер», «Ворскла» и «Левый Берег».

Сообщается, что такое сотрудничество выгодно и самой «Александрии», так как подопечные Руслана Ротаня смогут провести номинально гостевой матч на собственном стадионе.

«Ингулец» занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице. В активе клуба – 16 набранных баллов.