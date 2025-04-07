Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лидеров УПЛ предложил свой стадион для домашних матчей Ингульца
Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 18:51 |
992
2

Один из лидеров УПЛ предложил свой стадион для домашних матчей Ингульца

«Александрия» готова разделить арену «Ника» с другой командой

07 апреля 2025, 18:51 |
992
2
Один из лидеров УПЛ предложил свой стадион для домашних матчей Ингульца
ФК Александрия

Футбольный клуб «Александрия» предложила «Ингульцу» сыграть домашние матчи текущего сезона на собственном стадионе – «Ника».

Журналист Владимир Зверов сообщил, что руководство одного из лидеров Украинской Премьер-лиги готово разделить арену с другой командой. Реакция «Ингульца» пока неизвестна.

До окончания текущего сезона УПЛ подопечные Василия Кобина должны провести восемь домашних матчей. В этих поединках соперниками станут «Карпаты», ЛНЗ, «Заря», «Александрия», «Динамо», «Шахтер», «Ворскла» и «Левый Берег».

Сообщается, что такое сотрудничество выгодно и самой «Александрии», так как подопечные Руслана Ротаня смогут провести номинально гостевой матч на собственном стадионе.

«Ингулец» занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице. В активе клуба – 16 набранных баллов.

По теме:
Апрельский снегопад не помешал. Полесье и Карпаты сыграли вничью
Гуцуляк реализовал пенальти, Полесье сравняло счет в матче 23-го тура
ВИДЕО. Результативный удар Амбросия Чачуа позволил Карпатам открыть счет
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Александрия Владимир Зверов
Николай Титюк Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
Футбол | 07 апреля 2025, 01:12 0
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма
ФОТО. Как жена Лионеля Месси затмила жену Дэвида Бекхэма

Антонела Роккуццо сделала из Виктории Бекхэм №2 на вечеринке

Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Футбол | 07 апреля 2025, 06:25 0
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико
Таблица Ла Лиги после фиаско Реала, ничьей Барселоны и победы Атлетико

4–7 апреля проходят матчи 30-го тура чемпионата Испании

Болонья – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 07.04.2025, 18:56
Болонья – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Болонья – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Не Ребров. Грозный нашел неожиданного виновника фиаско Украины в ЛН
Футбол | 07.04.2025, 13:59
Не Ребров. Грозный нашел неожиданного виновника фиаско Украины в ЛН
Не Ребров. Грозный нашел неожиданного виновника фиаско Украины в ЛН
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Бокс | 07.04.2025, 08:13
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Украинского боксера после кровавого боя отстранили на долгий срок
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ash
Ну в Олександрії залишився 1 домашній матч з 7, тому чому б і ні.
Ответить
0
Burevestnik
якщо президент Інгульця погодиться - буде добре
і для клубу і для вболівальників.
менші витрати і з Петровим поруч.
Але Поворознюк може впертися рогом...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
06.04.2025, 08:21 31
Хоккей
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
Рейтинг самых богатых боксеров. Какое у Усика место, сколько заработал?
07.04.2025, 00:23
Бокс
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
Полуфинальный матч Чарльстона Анисимова – Кенин завершился досрочно
05.04.2025, 23:40
Теннис
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
АНЧЕЛОТТИ: «Из-за этого я не выпустил Лунина на матч с Валенсией»
05.04.2025, 21:55 5
Футбол
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
Рано уезжать из Европы. Де Брюйне получил предложение от гранда
05.04.2025, 21:16 4
Футбол
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
54-я ракетка мира выиграла третий трофей в карьере. И снова в родной стране
06.04.2025, 22:34 2
Теннис
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
06.04.2025, 09:19 9
Футбол
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
Ключевая замена. Ямаль не хочет видеть звезду в составе Барселоны
06.04.2025, 15:47 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем