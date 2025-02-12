Супершоу Ман Сити и Реала, пресс-конференция Шевченко, Коваленко – в Эмполи

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 февраля.

1A. Камбэк от сливочных в огненном матче. Реал переиграл Ман Сити

Дубль Эрлинга Холанда не помог английской команде

1B. Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов

2. Итоги игрового дня ЛЧ. Реал выиграл супертриллер, победы ПСЖ, Юве, Боруссии

12 февраля состоятся еще четыре матча стадии 1/16 финала Лиги чемпионов

3A. Дебютная победа Ковача. Боруссия Д с невероятным Гирасси одолела Спортинг

Немецкий коллектив сделал шаг на встречу к 1/8 финала Лиги чемпионов

3B. Ювентус вырвал победу в матче с ПСВ в Лиге чемпионов

Состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов

3C. Могло быть и больше. ПСЖ с невероятным Дембеле разгромил Брест

Гости показали невероятную игру в гостях у «пиратов»

4A. Проигрышный билет в лотерее. Динамо U-19 уступило Аталанте

Команда Костюка вела в два мяча после первого тайма, но покинула ЮЛУ

4B. Шахтер U-19 разгромно уступил Хоффенхайму. Все украинские клубы выбыли

Обе украинских команды вылетели на стадии 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

5A. Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика

Президент УАФ уверяет, что ассоциация будет поддерживать Михаила

5B. Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину

УАФ работает над приглашением Юргена Клоппа

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал Фердинанда Икенну

«Кривбасс» усилился нигерийским полузащитником

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A

Коваленко вернулся в состав Эмполи

7A. Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе

Элина в двух сетах проиграла Джессике Пегуле в 1/16 финала тысячника в Катаре

7B. Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Коко Гауфф

8. Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть

Денис может удивить в США

9. Вторая медаль ЕЮОФ и лучшее время! Хохелько стала третьей на 500 метров

Мария Хохелько выиграла вторую бронзовую медаль в Батуми

10. Сестры Эберг, братья Бё и французская сборная

Анонс чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде