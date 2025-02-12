Супершоу Ман Сити и Реала, пресс-конференция Шевченко, Коваленко – в Эмполи
Главные новости за 11 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 февраля.
1A. Камбэк от сливочных в огненном матче. Реал переиграл Ман Сити
Дубль Эрлинга Холанда не помог английской команде
1B. Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги чемпионов
2. Итоги игрового дня ЛЧ. Реал выиграл супертриллер, победы ПСЖ, Юве, Боруссии
12 февраля состоятся еще четыре матча стадии 1/16 финала Лиги чемпионов
3A. Дебютная победа Ковача. Боруссия Д с невероятным Гирасси одолела Спортинг
Немецкий коллектив сделал шаг на встречу к 1/8 финала Лиги чемпионов
3B. Ювентус вырвал победу в матче с ПСВ в Лиге чемпионов
Состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов
3C. Могло быть и больше. ПСЖ с невероятным Дембеле разгромил Брест
Гости показали невероятную игру в гостях у «пиратов»
4A. Проигрышный билет в лотерее. Динамо U-19 уступило Аталанте
Команда Костюка вела в два мяча после первого тайма, но покинула ЮЛУ
4B. Шахтер U-19 разгромно уступил Хоффенхайму. Все украинские клубы выбыли
Обе украинских команды вылетели на стадии 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА
5A. Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Президент УАФ уверяет, что ассоциация будет поддерживать Михаила
5B. Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
УАФ работает над приглашением Юргена Клоппа
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал Фердинанда Икенну
«Кривбасс» усилился нигерийским полузащитником
6B. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A
Коваленко вернулся в состав Эмполи
7A. Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Элина в двух сетах проиграла Джессике Пегуле в 1/16 финала тысячника в Катаре
7B. Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Коко Гауфф
8. Беринчик будет защищать титул против сверхсложного оппонента. Но шансы есть
Денис может удивить в США
9. Вторая медаль ЕЮОФ и лучшее время! Хохелько стала третьей на 500 метров
Мария Хохелько выиграла вторую бронзовую медаль в Батуми
10. Сестры Эберг, братья Бё и французская сборная
Анонс чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде
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