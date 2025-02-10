Таловеров и Ко шокировали Слота, сухая победа Шахтера, разгром от Барселоны

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 9 февраля.

1А. Плимут с Таловеровым сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии

Хозяева поля с минимальным счетом одолели «красных»

1В. Дебют Рэшфорда и гол Теля. Астон Вилла обыграла Тоттенхэм в Кубке Англии

Команда Унаи Эмери прошла следующий этап

2А. Вновь сухая победа. Шахтер переиграл Зимбру на сборах в Турции

Команда Пушича в третий раз подряд не пропустила в товарищеской встрече – даже с пенальти

2В. Дубль 17-летнего юниора. Кривбасс разгромил Левадию на сборах в Испании

Александр Каменский забил два гола в спарринге против чемпиона Эстонии

2С. Пропустили дважды с пенальти. Колос проиграл спарринг клубу Актобе

Команда из Ковалевки провела товарищеский матч в Турции

3А. Два гола за две минуты, травма, удаление. Барселона разгромила Севилью

Каталонский гранд в гостях одолел своего соперника

3В. Невероятная серия. Рома минимально одолела Венецию на выезде

Матч 24-го тура Серии А закончился со счетом 1:0 в пользу римлян

4. Скандал. Соперник Галатасарая покинул поле после назначения пенальти

Руководство «Адана Демирспор» приказало футболистам закончить досрочно игру

5А. Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко

Турецкий клуб отказался от идеи подписания украинца

5В. Артета летом устроит чистку склада в Арсенале. Известна судьба Зинченко

Лондонский клуб покинут 7 футболистов

6А. Костюк стартовала на большом турнире в Катаре с уверенной победы

Марта в двух сетах переиграла Зейнеп Сонмез в 1-м раунде тысячника в Дохе

6В. Первый трофей на индуре. Определен победитель турнира АТР 500 в Роттердаме

Карлос Алькарас в трех сетах переиграл Алекса де Минаура в решающем поединке

7. Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина

Александр сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBO

8. Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина

Состоялся большой вечер бокса в Манчестере

9. Сборная Украины по парабиатлону выиграла медальный зачет ЧМ-2025

Команда получила 14 медалей

10. Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии

Алексей Сливченко рассказывает о втором боливийском легионере в истории «горняков»