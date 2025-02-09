Дубль 17-летнего юниора. Кривбасс разгромил Левадию на сборах в Испании

В предпоследнем контрольном матче на испанском собрании «Кривбасс» разгромил команду-чемпиона Эстонии – «Левадию» (4:1).

Год назад команда УПЛ уже играла с этим соперником на Пиренеях и поединок завершился вничью (2:2).

Эстонская команда Отоо пробил не лучшим образом из пределов штрафной, но Маханьков не видел момента удара и пропустил в дальний угол (0:1).

Постепенно Кривбасс завладел инициативой и на 23-й минуте сравнял счет. Романчук запустил длинную передачу на ход Кожушко, который выиграл борьбу у оппонента, ворвался в штрафную и упал после нарушения правил – пенальти. Илич пробил эффектно паненкой – 1:1.

На 79-й минуте после прострела с правого фланга и отскока свой первый гол за команду техническим ударом в дальний угол из района 11-метровой отметки забил 17-летний Каменский (2:1).

Две минуты он оформил дубль. Сосу выводили на рандеву с кипером, Даниэль пробросил мяч мимо защитника и почти его потерял, но рядом был Каменский, который мощным выстрелом в ближний угол произвел счет 3:1.

В компенсированное время герой матча Каменский к тому же отдал голевую передачу. Лунев вышел один на один с вратарем и пробил под перекладину (4:1).

12 февраля Кривбасс проведет заключительный спарринг в Испании перед возобновлением сезона, соперник – норвежский «Согндал».

Товарищеский матч

9 февраля 2024 года, Сан-Педро-дель-Пинатар (Испания), «Пинатар Арена»

16:00. Кривбасс Кривой Рог (Украина) – Левадия Таллин (Эстония) – 4:1 (1:1)

Голы: Энок Отоо, 19 (0:1). Хрвое Илич, пенальти, 23 (1:1). Александр Каменский, 79 (2:1). Александр Каменский (Даниэль Соса), 81 (3:1). Максим Лунев (Александр Каменский), 90+1 (4:1)