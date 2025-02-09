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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
09.02.2025 14:30 – FT 3 : 0
Зимбру
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Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 16:21 |
408
4

Вновь сухая победа. Шахтер переиграл Зимбру на сборах в Турции

Команда Пушича в третий раз подряд не пропустила в товарищеской встрече – даже с пенальти

09 февраля 2025, 16:21 |
408
4
Вновь сухая победа. Шахтер переиграл Зимбру на сборах в Турции
ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче ожидайте позже.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Зимбру» - 3:0

Голы: Кевин, 23, Бондаренко, 61, Швед, 86

На 48 минуте Гай Дахан («Зимбру») не забил пенальти (вратарь).

Предупреждения: Судаков, 11, Крыськив, 43, Бондаренко, 48, Траоре, 84 – Сума, 43

«Шахтер» (1 тайм): Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Крыськив – Кевин, Судаков (Бондаренко, 36), Марлон, Швед – Педриньо да Силва.

«Шахтер» (2 тайм): Фесюн – Азарови, Фарина, Грам, Винисиус – Назарина – Невертон, Бондаренко, Глущенко, Швед – Траоре.

«Зимбру»: Чеботари – Родригеш, Бургиу, Розгонюк, Макрицки – Ковали, Сума, Пас, Раилеану – Дахан, Ордоньес.

Стадион: «Cullinan» (Анталья, Турция).

ШАХТЕР - ЗИМБРУ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Зимбру Кишинев контрольные матчи УПЛ отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Фанькин кот
Чемпион есть Чемпион!👍💪👏 Уверен, что за первое место в УПЛ горняки однозначно поборятся! Верим в команду!!!
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-2
Dnonama1
Боти великого і могучего днонамкі ваш вихід
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-2
DonetskCity_Love_Rybakinu
⚒️Шахтар🧡🖤 неодмінно стане чемпіоном 🥇🇺🇦УПЛ!!!
Карпати(хет-трик земляка Очеретька), Полісся(віддасть нам борг❗) та дружній одеський Чорноморець завдадуть нищівних поразок динамівцям.
А Шахтар переможно дограє матч з Кривбасом, і в підсумку обійде ДК у таблиці!
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-3
DonetskCity_Love_Rybakinu
Тааааааак! Є звитяга!
Смакуємо тріумф!
У важкому поєдинку гірники приборкали🤜 грізних жовто-зелених🟡🟢 зубрів🦬🦬🦬 із столиці☝️ Винної скарбниці між 🌊Прутом і 🌊Дністром!🇲🇩🍇🍇🍇
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