Вновь сухая победа. Шахтер переиграл Зимбру на сборах в Турции
Команда Пушича в третий раз подряд не пропустила в товарищеской встрече – даже с пенальти
Отчет о матче ожидайте позже.
Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Зимбру» - 3:0
Голы: Кевин, 23, Бондаренко, 61, Швед, 86
На 48 минуте Гай Дахан («Зимбру») не забил пенальти (вратарь).
Предупреждения: Судаков, 11, Крыськив, 43, Бондаренко, 48, Траоре, 84 – Сума, 43
«Шахтер» (1 тайм): Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Крыськив – Кевин, Судаков (Бондаренко, 36), Марлон, Швед – Педриньо да Силва.
«Шахтер» (2 тайм): Фесюн – Азарови, Фарина, Грам, Винисиус – Назарина – Невертон, Бондаренко, Глущенко, Швед – Траоре.
«Зимбру»: Чеботари – Родригеш, Бургиу, Розгонюк, Макрицки – Ковали, Сума, Пас, Раилеану – Дахан, Ордоньес.
Стадион: «Cullinan» (Анталья, Турция).
ШАХТЕР - ЗИМБРУ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир исключил такой вариант
Сборная Украины после четырех туров имеет 12 очков из 12 возможных
Карпати(хет-трик земляка Очеретька), Полісся(віддасть нам борг❗) та дружній одеський Чорноморець завдадуть нищівних поразок динамівцям.
А Шахтар переможно дограє матч з Кривбасом, і в підсумку обійде ДК у таблиці!
Смакуємо тріумф!
У важкому поєдинку гірники приборкали🤜 грізних жовто-зелених🟡🟢 зубрів🦬🦬🦬 із столиці☝️ Винної скарбниці між 🌊Прутом і 🌊Дністром!🇲🇩🍇🍇🍇
- - -
На радість усього Шахтарського краю!⚒️🧡🖤
На радість усім українським захисникам ЗСУ🇺🇦, що зараз відстоюють нашу рідну Донеччину!🇺🇦