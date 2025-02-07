Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
09.02.2025 14:30 - : -
Зимбру
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 февраля 2025, 11:23 | Обновлено 07 февраля 2025, 11:29
181
0

Шахтер – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

07 февраля 2025, 11:23 | Обновлено 07 февраля 2025, 11:29
181
0
Шахтер – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником донецкой команды будет клуб «Зимбру» Кишинев из Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 9 февраля в 14:30.

Спарринг проводится на южном побережье Средиземного моря в городе Белек.

Шахтер – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Рух – Амштеттен – 3:1. Дубль Климчука. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Ольборг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛНЗ проводит спарринг с Ольборгом. Стартовые составы
товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Зимбру Кишинев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Футбол | 07 февраля 2025, 08:51 0
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход

Напряжение вокруг бразильца растет

Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Футбол | 06 февраля 2025, 17:50 83
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию
Шедевр легенды, дубль форварда, фиаско Дячука. Динамо обыграло Шкендию

Команда Шовковского с победы начала вторую часть зимних сборов

Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Бокс | 07.02.2025, 08:24
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо продлил контракт с клубом
Футбол | 07.02.2025, 11:05
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо продлил контракт с клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Динамо продлил контракт с клубом
«Это поражает». Троицкий пояснил популярность украинских киперов в Испании
Футбол | 07.02.2025, 12:28
«Это поражает». Троицкий пояснил популярность украинских киперов в Испании
«Это поражает». Троицкий пояснил популярность украинских киперов в Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
Роналду назвал главное ограбление Золотого мяча за последние годы
05.02.2025, 08:11 11
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
06.02.2025, 08:48 5
Футбол
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
Источник: игрок Шахтера перешел в Боруссию Дортмунд
05.02.2025, 23:43 6
Футбол
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
Однозначный фаворит, игроки Барсы. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025
05.02.2025, 22:01 15
Футбол
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
Боксер-гигант: «Одолею Усика, нокаутирую. Я единственный, кто это может»
05.02.2025, 09:10 9
Бокс
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
Табашник уверенно победила в Тршинеце с новым рекордом сезона
05.02.2025, 19:24 1
Другие виды
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
06.02.2025, 09:14 7
Бокс
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
06.02.2025, 09:59 32
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем