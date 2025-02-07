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Украина. Премьер лига07 февраля 2025, 11:23 | Обновлено 07 февраля 2025, 11:29
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Шахтер – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 февраля в 14:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
07 февраля 2025, 11:23 | Обновлено 07 февраля 2025, 11:29
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Донецкий «Шахтер» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником донецкой команды будет клуб «Зимбру» Кишинев из Молдовы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 9 февраля в 14:30.
Спарринг проводится на южном побережье Средиземного моря в городе Белек.
Шахтер – Зимбру. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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