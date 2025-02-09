Шахтер Донецк

Шахтер – Зимбру – 1:0. Текстовая трансляция. LIVE
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Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Зимбру» - 1:0
Голы: Кевин, 23
Предупреждения: Судаков, 11
«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Крыськив – Кевин, Судаков, Марлон, Швед – Педриньо да Силва.
Запасные: Фесюн, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Невертон, Траоре.
«Зимбру»: Чеботари – Родригес, Бургиу, Розгонюк, Макрицки – Ковали, Сума, Пас, Раилеану – Дахан, Ордоньес.
Запасные: Агачи, Чесилюрт, Доссо, Стефан, Горя, Обекпа, Ранера, Лупашко, Фратя, Раду, Русу, Пегса.
Стадион: «Cullinan» (Анталья, Турция).
В воскресенье, 9-го лютого, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и молдовский «Зимбру». Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Cullinan», начало в 14:30.
Команда Марино Пушича завершила выступления в Лиге чемпионов УЕФА в этом сезоне, поэтому теперь полностью сосредоточена на подготовке к возобновлению чемпионата. В Турции работать «горнякам» осталось всего ничего, поэтому товарищеский матч для них – редкая возможность поддержать игровую форму. В соперниках на этот раз «Зимбру» – один из главных преследователей «Шерифа» на внутренней арене.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Зимбру», за которой можно следить в украинской версии сайта.
14:30
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