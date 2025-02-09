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09 февраля 2025, 14:27 | Обновлено 09 февраля 2025, 15:05
797
12

Шахтер – Зимбру – 1:0. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

09 февраля 2025, 14:27 | Обновлено 09 февраля 2025, 15:05
797
12
Шахтер – Зимбру – 1:0. Текстовая трансляция. LIVE
ФК Шахтер Донецк

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Зимбру» - 1:0

Голы: Кевин, 23

Предупреждения: Судаков, 11

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Крыськив – Кевин, Судаков, Марлон, Швед – Педриньо да Силва.

Запасные: Фесюн, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Невертон, Траоре.

«Зимбру»: Чеботари – Родригес, Бургиу, Розгонюк, Макрицки – Ковали, Сума, Пас, Раилеану – Дахан, Ордоньес.

Запасные: Агачи, Чесилюрт, Доссо, Стефан, Горя, Обекпа, Ранера, Лупашко, Фратя, Раду, Русу, Пегса.

Стадион: «Cullinan» (Анталья, Турция).

В воскресенье, 9-го лютого, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и молдовский «Зимбру». Матч пройдет в Антальи (Турция), на поле стадиона «Cullinan», начало в 14:30.

Команда Марино Пушича завершила выступления в Лиге чемпионов УЕФА в этом сезоне, поэтому теперь полностью сосредоточена на подготовке к возобновлению чемпионата. В Турции работать «горнякам» осталось всего ничего, поэтому товарищеский матч для них – редкая возможность поддержать игровую форму. В соперниках на этот раз «Зимбру» – один из главных преследователей «Шерифа» на внутренней арене.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Зимбру», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
9 февраля 2025 -
14:30
Зимбру
Победа Шахтера 1.46 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 12
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T-800
а вот и пришла пора Шахтёру выгрызать победы ... с командами уровня Лиги Конференции....
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
https://m.youtube.com/watch?v=LM8UMQMv78o
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0
Фанькин кот
Кевин красавчик! Спокойно, уверенно, на классе! Неслучайно он Баварии в Лиге Европейских Чемпионов забивал!
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-1
sania
Трансляція повне лайно . Шахтар попускається все сильніше...
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Фанькин кот
Неплохо так Шахта прессингует на чужой половине поля! Удачи!
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-4
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