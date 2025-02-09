ПУШИЧ – о возможных трансферах: «Попробуем усилить одну или две позиции»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич пообщался с клубной пресс-службой после товарищеского поединка по «Зимбру» (3:0). Кормчий проанализировал контрольную игру, а также высказался по поводу новичков команды.

– Мистер, поздравляем с победой! Что можете сказать о противостоянии? Каков будет ваш анализ игры?

– Сегодня было очень важно провести 90 минут, отыграв разными составами по 45 минут, и проделать много беговой работы после этого. Физическая составляющая имеет большое значение, ведь последние несколько дней мы очень усердно работали. Это первое. А второе – мы, безусловно, хотели увидеть определенные вещи, которые мы тренируем. Было приятно их видеть, на самом деле это была хорошая тренировка. И не пропустили гол, хотя получили одно ненужное пенальти, но Кирилл совершил хороший сейв. Победили 3:0, создали ряд хороших случаев – это был отличный контрольный поединок.

– На днях к команде присоединились два новичка. Как вы можете прокомментировать приход Кауана Элиаса и Диего Арройо?

– Как обычно, когда в состав присоединились два молодых игрока, мы очень осторожны с ними. Начнём с тренировок – нам нужно проанализировать их физическое состояние, выполнить определенные тесты, которые проводились вчера и сегодня. Думаю, они прошли эти тесты отлично, поэтому будут наслаждаться первыми тренировками послезавтра. А потом мы, конечно, будем стараться повышать их уровень, нацеливаясь на следующие товарищеские матчи и дать им игровое время в этих встречах.

– На ваш тренерский взгляд, что вы можете вообще сказать об этих игроках, если коротко?

– Диего – центральный и левый защитник, высокий парень, левша, физически сильный, еще очень молодой – ему только 19 лет. Он очень хорошо действует в единоборствах, имеет хорошую поперечную передачу с левой ноги. Элиас – центральный нападающий, очень быстрый игрок, может атаковать в пространстве, но также может создавать случаи из ничего благодаря своим индивидуальным качествам, он отличный бомбардир. Поэтому я с нетерпением жду, чтобы увидеть их на наших тренировках, которые очень интенсивны. И им, конечно, понадобится время, чтобы адаптироваться к этой интенсивности и перенести ее в игру, используя свои качества. Оба футболиста очень молоды: одному – 18, другому – 19. Но я радуюсь, что они с нами. Увидим, как быстро они будут прогрессировать и усовершенствоваться у нас, какой важный вклад в результат команды внесут. Рад, что они здесь.

– Планируются ли еще трансферы?

– Ты всегда ищешь возможности, чтобы усилить свою команду во время трансферного окна, поэтому мы тоже постараемся освежить, возможно, одну или две позиции. Увидим, как будем поступать. Но мы тоже стараемся обновиться. На мой взгляд, это необходимо и важно. Увидим, как все пройдет в течение следующих недель.

– Еще неделю у «Шахтера» продлится собрание здесь, в Турции. Какие планы на это время у команды?

– Как я уже говорил, вторая часть нашей подготовки нацелена на внутренний чемпионат. Мы показали очень неплохой прогресс в течение первой недели, завершив его сегодня этим спаррингом. Завтра будет выходной. В последние две недели сосредоточимся на определенных деталях, чтобы еще улучшить свою физическую форму, и на вещах, над которыми хотим поработать. Будем стараться задействовать новичков, чтобы увидеть, как они играют. Думаю, мы на правильном пути, чтобы быть полностью готовыми к внутреннему чемпионату.