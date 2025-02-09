Пропустили дважды с пенальти. Колос проиграл спарринг клубу Актобе
Команда из Ковалевки провела товарищеский матч в Турции
9 февраля Колос в товарищеском матче на сборах в Турции минимально уступил команде Актобе из Казахстана (1:2).
Казахи забивали благодаря двум назначенным пенальти. В первом тайме местный арбитр зафиксировал нарушения после контакта с Павлом Ориховским, а во второй половине после падения в борьбе с Цуриковым.
Ковалевцы сократили отставание на 86-й минуте – после передачи с фланга от Владислава Велетня ворота Актобе поразил Олег Криворучко, на 60-й минуте заменивший Максима Третьякова.
Товарищеский матч. 9 февраля, Турция
Колос (Украина) – Актобе (Казахстан) – 1:2
Голы: Велетень, 86 – гол, 12 (пен), Умаев, 62 (пен)
Колос: 31. Пахолюк, 9. Цуриков, 5. Бондаренко (кап), 32. Козик, 81. Поправка, 10. Ориховский, 20. Гагнидзе, 33. Третьяков (48. Криворучко, 60), 8. Велетень, 15. Гусол, 22. Ковталюк
Видеообзор матча
Видеозапись матча
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