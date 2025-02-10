Колос – Актобе – 1:2. Два гола с пенальти. Видео голов и обзор матча

«Колос» продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции. Очередной спарринг представитель УПЛ провел с казахстанским клубом «Актобе» и уступил со счетом 1:2.

Оба мяча футболисты «Актобе» забили с пенальти. В первом тайме арбитр зафиксировал нарушения после контакта с Павлом Ориховским, а во второй половине встречи после падения в борьбе с Цуриковым.

Футболисты «Колоса» сократили отставание на 86-й минуте – после передачи с фланга от Владислава Велетня ворота «Актобе» поразил Олег Криворучко, на 60-й минуте заменивший Максима Третьякова.

Товарищеский матч. 9 февраля, Турция

Колос (Украина) – Актобе (Казахстан) – 1:2

Голы: Велетень, 86 – гол, 12 (пен), Умаев, 62 (пен)

Колос: 31. Пахолюк, 9. Цуриков, 5. Бондаренко (кап), 32. Козик, 81. Поправка, 10. Ориховский, 20. Гагнидзе, 33. Третьяков (48. Криворучко, 60), 8. Велетень, 15. Гусол, 22. Ковталюк.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча