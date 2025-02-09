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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
09.02.2025 16:00 – 35 0 : 0
Актобе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 16:00 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:06
179
0

Колос – Актобе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

09 февраля 2025, 16:00 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:06
179
0
Колос – Актобе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Клуб Колос Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет команда Актобе из Казахстана.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 9 февраля в 16:00 в Турции.

Колос – Актобе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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