09.02.2025 16:00 – 35’ 0 : 0
Украина. Премьер лига09 февраля 2025, 16:00 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:06
179
0
Колос – Актобе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
09 февраля 2025, 16:00 | Обновлено 09 февраля 2025, 16:06
179
0
Клуб Колос Ковалевка проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет команда Актобе из Казахстана.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 9 февраля в 16:00 в Турции.
Колос – Актобе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 февраля 2025, 02:55 0
Килиан в матче против «Атлетико» оформил 500-е результативное действие в карьере
Теннис | 09 февраля 2025, 15:31 9
Поединок начнется 9 февраля в 16:00 по Киеву
Бокс | 09.02.2025, 09:08
Футбол | 09.02.2025, 16:31
Бокс | 09.02.2025, 01:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.02.2025, 22:27 7
09.02.2025, 01:27 1
Бокс
08.02.2025, 07:13 40
08.02.2025, 17:11
08.02.2025, 08:10 9
08.02.2025, 12:21 7
07.02.2025, 16:05 7