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  4. Артета летом устроит чистку склада в Арсенале. Известна судьба Зинченко
Англия
09 февраля 2025, 21:55 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:22
917
0

Артета летом устроит чистку склада в Арсенале. Известна судьба Зинченко

Лондонский клуб покинут 7 футболистов

09 февраля 2025, 21:55 | Обновлено 09 февраля 2025, 22:22
917
0
Артета летом устроит чистку склада в Арсенале. Известна судьба Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Александр Зинченко

Следующим летом главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета планирует устроить чистку состава в команде, сообщает Daily Mirror.

По информации издания, по окончании текущего сезона «канониров» покинут Рахим Стерлинг и Нето, у которых завершится срок аренды из «Челси» и из «Борнмута» соответственно.

Также новые клубы будут искать Томас Партей, Жоржиньо и Киран Тирни. Летом у этой тройки завершится срок действия их контрактов с лондонским клубом.

Кроме того, Арсенал планирует продать украинца Александра Зинченко и поляка Якуба Кивиора, поскольку они не пользуются доверием Артеты.

Ранее стало известно, почему зимой не прошел трансфер Александра Зинченко.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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