Артета летом устроит чистку склада в Арсенале. Известна судьба Зинченко
Лондонский клуб покинут 7 футболистов
Следующим летом главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета планирует устроить чистку состава в команде, сообщает Daily Mirror.
По информации издания, по окончании текущего сезона «канониров» покинут Рахим Стерлинг и Нето, у которых завершится срок аренды из «Челси» и из «Борнмута» соответственно.
Также новые клубы будут искать Томас Партей, Жоржиньо и Киран Тирни. Летом у этой тройки завершится срок действия их контрактов с лондонским клубом.
Кроме того, Арсенал планирует продать украинца Александра Зинченко и поляка Якуба Кивиора, поскольку они не пользуются доверием Артеты.
Ранее стало известно, почему зимой не прошел трансфер Александра Зинченко.
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