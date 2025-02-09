Артета летом устроит чистку склада в Арсенале. Известна судьба Зинченко

Следующим летом главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета планирует устроить чистку состава в команде, сообщает Daily Mirror.

По информации издания, по окончании текущего сезона «канониров» покинут Рахим Стерлинг и Нето, у которых завершится срок аренды из «Челси» и из «Борнмута» соответственно.

Также новые клубы будут искать Томас Партей, Жоржиньо и Киран Тирни. Летом у этой тройки завершится срок действия их контрактов с лондонским клубом.

Кроме того, Арсенал планирует продать украинца Александра Зинченко и поляка Якуба Кивиора, поскольку они не пользуются доверием Артеты.

Ранее стало известно, почему зимой не прошел трансфер Александра Зинченко.