Разгром Германии в футзале, трансферная лихорадка, Халеп ушла из тенниса

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 февраля.

1. Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию

Команда Александра Косенко не оставила шансов соперникам

2A. Все решил один поздний гол. Определен первый полуфиналист Кубка Италии

Аталанта на домашнем стадионе уступила Болонье с минимальным счетом

2B. Дубль Симеоне. Атлетико отгрузил 5 мячей Хетафе и вышел в полуфинал Кубка

Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании

3. Названо, где пройдет Евро U-21 в 2027 году

Турнир примут Албания и Сербия

4. С дебютом Степаненко. Эюпспор уступил Коньяспору в Кубке Турции

Украинский полузащитник Тарас Степаненко дебютировал за новую команду

5. ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал звездного нападающего Челси

Жоау Феликс проведет в Италии полгода

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил основного форварда в Польшу

Верес отдал Мрвальевича в аренду

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал вингера сборной Венесуэлы

Глейкер Мендоса проведет в криворожском клубе 1 год

7A. Фиорентина предлагала 20 млн евро за игрока Шахтера, но получила отказ

«Фиалки» пытались подписать Георгия Судакова

7B. Договорились о цене. Шахтер оформит трансфер защитника из Южной Америки

Диего Арройо присоединится к украинскому клубу в ближайшее время

8. Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры

Халеп не сумела удачно стартовать в Клуж-Напоке и объявила об уходе из тенниса

9A. Суркис рискнул, не отпустив Бражко в Вулвз, но и дал игроку новую мотивацию

В «Динамо» решили сохранить 23-летнего хавбека в своих рядах как минимум до лета

9B. Принц для Императора. Что скрывается за возвращением Неймара в Сантос

32-летний форвард может оказаться ключевой фигурой не только на поле

10. Под предводительством Хвичи. Топ-10 трансферов зимнего окна

Sport.ua собрал все знаковые переходы нынешней зимы