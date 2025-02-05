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Другие новости
05 февраля 2025, 11:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 12:09
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0

Разгром Германии в футзале, трансферная лихорадка, Халеп ушла из тенниса

Главные новости за 4 февраля на Sport.ua

05 февраля 2025, 11:47 | Обновлено 05 февраля 2025, 12:09
130
0
Разгром Германии в футзале, трансферная лихорадка, Халеп ушла из тенниса
DFB

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 февраля.

1. Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Команда Александра Косенко не оставила шансов соперникам

2A. Все решил один поздний гол. Определен первый полуфиналист Кубка Италии
Аталанта на домашнем стадионе уступила Болонье с минимальным счетом

2B. Дубль Симеоне. Атлетико отгрузил 5 мячей Хетафе и вышел в полуфинал Кубка
Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании

3. Названо, где пройдет Евро U-21 в 2027 году
Турнир примут Албания и Сербия

4. С дебютом Степаненко. Эюпспор уступил Коньяспору в Кубке Турции
Украинский полузащитник Тарас Степаненко дебютировал за новую команду

5. ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал звездного нападающего Челси
Жоау Феликс проведет в Италии полгода

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил основного форварда в Польшу
Верес отдал Мрвальевича в аренду

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал вингера сборной Венесуэлы
Глейкер Мендоса проведет в криворожском клубе 1 год

7A. Фиорентина предлагала 20 млн евро за игрока Шахтера, но получила отказ
«Фиалки» пытались подписать Георгия Судакова

7B. Договорились о цене. Шахтер оформит трансфер защитника из Южной Америки
Диего Арройо присоединится к украинскому клубу в ближайшее время

8. Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Халеп не сумела удачно стартовать в Клуж-Напоке и объявила об уходе из тенниса

9A. Суркис рискнул, не отпустив Бражко в Вулвз, но и дал игроку новую мотивацию
В «Динамо» решили сохранить 23-летнего хавбека в своих рядах как минимум до лета

9B. Принц для Императора. Что скрывается за возвращением Неймара в Сантос
32-летний форвард может оказаться ключевой фигурой не только на поле

10. Под предводительством Хвичи. Топ-10 трансферов зимнего окна
Sport.ua собрал все знаковые переходы нынешней зимы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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