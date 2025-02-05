Разгром Германии в футзале, трансферная лихорадка, Халеп ушла из тенниса
Главные новости за 4 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 4 февраля.
1. Еще один шаг к Евро. Сборная Украины в Кишиневе разбила Германию
Команда Александра Косенко не оставила шансов соперникам
2A. Все решил один поздний гол. Определен первый полуфиналист Кубка Италии
Аталанта на домашнем стадионе уступила Болонье с минимальным счетом
2B. Дубль Симеоне. Атлетико отгрузил 5 мячей Хетафе и вышел в полуфинал Кубка
Вечером 4 февраля состоялся поединок 1/4 финала Кубка Испании
3. Названо, где пройдет Евро U-21 в 2027 году
Турнир примут Албания и Сербия
4. С дебютом Степаненко. Эюпспор уступил Коньяспору в Кубке Турции
Украинский полузащитник Тарас Степаненко дебютировал за новую команду
5. ОФИЦИАЛЬНО. Милан арендовал звездного нападающего Челси
Жоау Феликс проведет в Италии полгода
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил основного форварда в Польшу
Верес отдал Мрвальевича в аренду
6B. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал вингера сборной Венесуэлы
Глейкер Мендоса проведет в криворожском клубе 1 год
7A. Фиорентина предлагала 20 млн евро за игрока Шахтера, но получила отказ
«Фиалки» пытались подписать Георгия Судакова
7B. Договорились о цене. Шахтер оформит трансфер защитника из Южной Америки
Диего Арройо присоединится к украинскому клубу в ближайшее время
8. Экс-первая ракетка после разгромного поражения заявила о завершении карьеры
Халеп не сумела удачно стартовать в Клуж-Напоке и объявила об уходе из тенниса
9A. Суркис рискнул, не отпустив Бражко в Вулвз, но и дал игроку новую мотивацию
В «Динамо» решили сохранить 23-летнего хавбека в своих рядах как минимум до лета
9B. Принц для Императора. Что скрывается за возвращением Неймара в Сантос
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