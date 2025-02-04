ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил основного форварда в Польшу

Клуб УПЛ Верес объявил об уходе из команды форварда Марко Мрвальевича, которого отдали в аренду до конца сезону польской команде ЛКС Лодзь.

У польского клуба будет первоочередное право выкупа контракта 23-летнего игрока.

В нынешнем сезоне Мрвальевич был одним из основных нападающих Вереса. Провел 18 матчей, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Всего после перехода в УПЛ Марко забил 6 голов и сделал 1 ассист в 29 встречах.