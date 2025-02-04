Украина. Премьер лига04 февраля 2025, 18:49 | Обновлено 04 февраля 2025, 19:08
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил основного форварда в Польшу
Верес отдал Мрвальевича в аренду
04 февраля 2025, 18:49 | Обновлено 04 февраля 2025, 19:08
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Клуб УПЛ Верес объявил об уходе из команды форварда Марко Мрвальевича, которого отдали в аренду до конца сезону польской команде ЛКС Лодзь.
У польского клуба будет первоочередное право выкупа контракта 23-летнего игрока.
В нынешнем сезоне Мрвальевич был одним из основных нападающих Вереса. Провел 18 матчей, забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.
Всего после перехода в УПЛ Марко забил 6 голов и сделал 1 ассист в 29 встречах.
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