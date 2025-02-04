С дебютом Степаненко. Эюпспор уступил Коньяспору в кубке Турции

Во вторник, 4 февраля, состоялся матч кубка Турции между «Коньяспором» и «Эюпспором»

Матч проходил на стадионе Конья Бюйюкшехир в Конье.

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Хозяева поля победили со счетом 3:1, сняв все вопросы по победителю только в компенсированное ко второму тайму время.

Украинский опорник гостей Тарас Степаненко провел дебютный матч за команду, сыграл 72 минуты, после чего был заменен.

«Коньяспор» лидирует в группе С, имея в своем активе 6 очков. «Эюпспор» с 3 баллами занимает 3-е место.

Кубок Турции. Групповой этап

Коньяспор – Эюпспор – 3:1

Голы: Алексич, 45+3, Бостан, 48. Ндао, 90+8 – Тьям, 85

Фото матча: