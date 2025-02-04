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  4. С дебютом Степаненко. Эюпспор уступил Коньяспору в кубке Турции
Турция
04 февраля 2025, 19:20 | Обновлено 04 февраля 2025, 19:21
1819
5

С дебютом Степаненко. Эюпспор уступил Коньяспору в кубке Турции

Украинский полузащитник Тарас Степаненко дебютировал за новую команду

04 февраля 2025, 19:20 | Обновлено 04 февраля 2025, 19:21
1819
5
С дебютом Степаненко. Эюпспор уступил Коньяспору в кубке Турции
Фк Эюпспор

Во вторник, 4 февраля, состоялся матч кубка Турции между «Коньяспором» и «Эюпспором»

Матч проходил на стадионе Конья Бюйюкшехир в Конье.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля победили со счетом 3:1, сняв все вопросы по победителю только в компенсированное ко второму тайму время.

Украинский опорник гостей Тарас Степаненко провел дебютный матч за команду, сыграл 72 минуты, после чего был заменен.

«Коньяспор» лидирует в группе С, имея в своем активе 6 очков. «Эюпспор» с 3 баллами занимает 3-е место.

Кубок Турции. Групповой этап

Коньяспор – Эюпспор – 3:1

Голы: Алексич, 45+3, Бостан, 48. Ндао, 90+8 – Тьям, 85

Фото матча:

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Кубок Турции по футболу Тарас Степаненко Эюпспор Коньяспор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 5
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Boodya
А можна було б хоч фотки зі Степаном вставити в новину?
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+2
Артур Отаманчук
А чё там этот трабзонкрот?
Ответить
+1
easterly
Пацики сьорбнули коньяку і вдули супоспору
Ответить
0
Перець
Та і пох
Ответить
0
Павло
Афігенна, дуже цікава новина 
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-2
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