Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина предлагала 20 млн евро за игрока Шахтера, но получила отказ
Украина. Премьер лига
04 февраля 2025, 17:00 |
2168
21

Фиорентина предлагала 20 млн евро за игрока Шахтера, но получила отказ

«Фиалки» пытались подписать Георгия Судакова

04 февраля 2025, 17:00 |
2168
21
Фиорентина предлагала 20 млн евро за игрока Шахтера, но получила отказ
shakhtar.com. Георгий Судаков

В зимнее трансферное окно итальянская «Фиорентина» пыталась договориться с «Шахтером» о переходе 22-летнего центрального полузащитника Георгия Судакова.

За украинского футболиста «фиалки» были готовы заплатить 20 миллионов евро, но «Шахтер» на такие условия идти отказался, запросив за игрока более 30 миллионов.

В текущем сезоне Судаков сыграл 25 официальных матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что летом очередную попытку купить Судакова намерен предпринять «Наполи».

По теме:
Артета выразил разочарование работой Арсенала на трансферном рынке
После первого новичка. В Кривбассе рассказали, кого подпишут дальше
Трансферная зима в АПЛ. Сколько потратили и кто заплатил больше всех
Георгий Судаков Фиорентина Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Футбол | 03 февраля 2025, 19:43 40
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией
Известно, кто заменит Мудрика в сборной Украины на матчах с Бельгией

Ожидается, что за украинскую команду снова сыграет Владислав Кабаев

Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера
Футбол | 04 февраля 2025, 12:14 37
Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера
Трабзонспор хочет приобрести еще одного игрока сборной Украины из Шахтера

Дмитрий Крыськив может сменить клубную прописку

Экс-игрок Динамо вошел в Зал славы французского Марселя
Футбол | 04.02.2025, 15:28
Экс-игрок Динамо вошел в Зал славы французского Марселя
Экс-игрок Динамо вошел в Зал славы французского Марселя
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
Бокс | 04.02.2025, 00:01
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
БРУНО: «У Усика не было бы никаких шансов против него»
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Футбол | 03.02.2025, 21:11
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Динамо отдало в аренду сына легенды клуба
Комментарии 22
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Як Мудрика втюхать не вийде
Ответить
+4
Andromed
Фіорентина в цьому сезоні круто виглядає, але зрозуміло що Шахтар не буде продавати свого головного актива за такі гроші
Ответить
+2
sania
Ще рік в Шахтарі і буде за 10ку за щастя втюхати...
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Boodya
А де закарпатфан з підрахунками голів? Чи тут все чітко?😂
Ответить
+1
Alex T
Как на сегодня так вполне адекватно, были бы успешные игры в лч и сбу можно и все 50 просить 
Ответить
+1
Harun Bakircioğlu
Они редко за кого платят больше 15, а вариант неплохой. Там не такая серьезная конкуренция, как для развития карьеры неплохо было бы. 30+ позволить себе может только топ-клуб, в котором дадут полтора дня на адаптацию, а потом будут выливать ушаты помоев как на Мудрика.
Ответить
+1
Gargantua81
ну это маркер текущей рыночной стоимости.
о 40 млн от Наполи можно только вспоминать
Ответить
+1
FunnyCat_____
сейчас кроты которые уже третий день скулят про Суркиса и Бражко
будут рассказывать как мудро поступил Ахметов не отпустив Судакова 
Ответить
+1
Falko
За рік.
Трабзонспор пропонував за Судакова 2 мільйона непідробніх турецьких лір, але Шахтар йти на такі умови відмовився, запросивши понад 3.
"Я тут назавжди" (с)
Ответить
0
Sergei2112
Почему более 30-ти?
От 100 и выше
Ответить
0
Юрий Щербань
Траоре пусть берут за 20 лямов
Ответить
0
Lulinnha
Трабзонспор твой выход ! 
Ответить
0
Stan S.
Фиорентина видимо не знала что наши клубы продают дороже трансфермаркета  не дешевле
Ответить
0
zzg77
Так було вже 40!!!
Ответить
0
Отаман
Дуже добре, ну дуже мало грошей 
Ответить
0
Отаман
Обісраний гуньдяй під нікнеймом FunnyCat, на аватарці в тебе кімната твоя, де ти мешкаєш та всераєшься під себе!?
Ответить
-1
Отаман
Хтось знає, куди зник обісраний гуньдяй бот serhiy!? Напевно за милом та мівіною пішов до суркісів, та його затримало тцк, ну це дуже добре, не буде на сайті срати кожен день під себе, як це робе обісраний pavel.co, та лох fannycat, буде тепер serhiy на сході захищати українську землю, він щур дуже хотів потрапити до східної України  
Ответить
-2
AK.228
Какие 20!? Нет конечно 
Ответить
-3
Pavel_i_CO
Згниє в іржавій клітці ахмєтава
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
Известно, какая будет зарплата Ямала в Барселоне после нового контракта
03.02.2025, 05:15 4
Футбол
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
Супертяж-гигант: «Я нокаутирую Усика в шестом раунде»
03.02.2025, 07:50 4
Бокс
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
Джошуа рассказал, чем бы закончился бой Усик – Леннокс Льюис
03.02.2025, 00:20
Бокс
Дебют в Эр-Рияде. Абсолютный чемпион мира проведет четыре поединка за год
Дебют в Эр-Рияде. Абсолютный чемпион мира проведет четыре поединка за год
03.02.2025, 13:23 1
Бокс
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
«Я многократный чемпион». Звездный боец хочет забрать у Усика корону бокса
03.02.2025, 21:33 1
Бокс
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
Месси назвал лучшего футболиста, которого он видел в жизни. Не Криштиану
04.02.2025, 07:33 4
Футбол
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
«Он просто невероятен». Пресс-конференция Раньери после матча с Наполи
03.02.2025, 10:23 1
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
03.02.2025, 06:43 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем