Фиорентина предлагала 20 млн евро за игрока Шахтера, но получила отказ
«Фиалки» пытались подписать Георгия Судакова
В зимнее трансферное окно итальянская «Фиорентина» пыталась договориться с «Шахтером» о переходе 22-летнего центрального полузащитника Георгия Судакова.
За украинского футболиста «фиалки» были готовы заплатить 20 миллионов евро, но «Шахтер» на такие условия идти отказался, запросив за игрока более 30 миллионов.
В текущем сезоне Судаков сыграл 25 официальных матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что летом очередную попытку купить Судакова намерен предпринять «Наполи».
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