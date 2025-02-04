Фиорентина предлагала 20 млн евро за игрока Шахтера, но получила отказ

В зимнее трансферное окно итальянская «Фиорентина» пыталась договориться с «Шахтером» о переходе 22-летнего центрального полузащитника Георгия Судакова.

За украинского футболиста «фиалки» были готовы заплатить 20 миллионов евро, но «Шахтер» на такие условия идти отказался, запросив за игрока более 30 миллионов.

В текущем сезоне Судаков сыграл 25 официальных матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что летом очередную попытку купить Судакова намерен предпринять «Наполи».